"Не надоело плясать?": кривляния Глюкозы с декольте до пупа взбесило россиян

В своем микроблоге звезда выложила ролик в котором кокетливо танцует, делая эротичные движения. Для домашнего видео артистка выбрала голубые джинсы и белую кофточку с максимально глубоким декольте.
Вырез до пупа обнажил грудь Натальи Чистяковой-Ионовой. Поклонники рассыпались в комплиментах знаменитости. "Обворожительная красавица!", "Секси", "Супер", "Шикарная", – высказались фолловеры.
Но нашлись и те, кто резко раскритиковали певицу Глюкозу. Они посчитали, что исполнительница занимается ерундой, выкладывая подобный контент. "Делать больше нечего", "Не надоело плясать? Больше ничего не умеешь делать. Все это может закончиться", "Какой кошмар", – разнесли звезду пользователи соцсети.
Как писали "Дни.ру", этим летом исполнительница отдыхала в Испании. Она делилась с поклонниками горячими фото с пляжа. Однако многие разнесли ее за то, что замужняя звезда выставляет напоказ свои прелести.
Напомним, певица Глюкоза уже 15 лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Супруги воспитывает двух дочерей. В звездной семье бывали разные периоды. В СМИ даже появлялись слухи о том, что пара разводится, но официально этого никто не подтверждал.
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