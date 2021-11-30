"Очень плохо": у погулявшей на попойке Пугачевой отказали рука и нога

В память о недавно ушедшем из жизни Александре Градском на телеканале "Россия 1" вышла программа "Прямой эфир с Андреем Малаховым". Гости студии обсуждали яркую жизнь, противоречивый характер и большие музыкальные достижения этого неординарного человека. В ходе шоу среди прочего зрителям продемонстрировали отрывок архивного интервью музыканта, в котором он рассказывал об одном вечере в компании Аллы Пугачевой.
Оказывается, много лет назад Александр Борисович буквально спас Примадонну от смерти. Артисты тогда вместе гуляли на какой-то шумной попойке, и вдруг состояние певицы резко изменилось.
"Ей стало нехорошо. Она не могла двинуть рукой и ногой," – вспоминал композитор.
Что именно произошло с артисткой, неизвестно. Примерно полтора часа Градский сидел на полу и держал на коленях голову Пугачевой, у которой отказали рука и нога. Все это время артисты ждали скорую помощь, но бригада почему-то не ехала. К счастью, Примадонне все же смогли помочь. И, судя по всему, немалую роль в этом сыграл Александр Градский.
Напомним, музыкант ушел из жизни 28-ого ноября после кровоизлияния в мозг. После трагического известия о смерти Александра Градского Алла Пугачева очень трогательно обратилась к покойному.