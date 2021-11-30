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Шоу-бизнес
"Успел!": перед смертью Градский совершил настоящий мужской поступок

"Успел!": перед смертью Градский совершил настоящий мужской поступок

Примерно за месяц до смерти Александр Градский зарегистрировал брак с Мариной Коташенко.

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После известия о трагической кончине Александра Градского многие стали переживать за его избранницу Марину, которая в течение 17 лет была гражданской женой артиста. Из-за нежелания музыканта оформлять отношения женщина, родившая ему двоих детей, могла остаться без наследства. Однако теперь этого не случится, так как Александр Борисович успел позаботиться о возлюбленной.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Как сообщил Андрей Караулов в интервью Пятому каналу, музыкант узаконил отношения с гражданской женой сразу после того, как переболел коронавирусной инфекцией – примерно за месяц до смерти. Это известие очень обрадовало Лену Миро, которая не на шутку распереживалась за Коташенко.

В своем блоге в LiveJournal Миро похвалила покойного артиста за достойный поступок. Как настоящий мужчина Александр Борисович, почувствовав себя плохо, сразу подстраховал свою возлюбленную.

"Успел! Понимаете? Успел!" – написала довольная блогерша.

Лена Миро отметила, что теперь вдова музыканта может выдохнуть. По разным данным, имущество покойного оценивается в сумму от 200 до 400 миллионов рублей – половина этого по закону автоматически достанется супруге, а еще половина будет поделена между наследниками первой очереди, в число которых Коташенко тоже входит.

Миро от души пожелала молодой вдове справиться с горем, пережить траур и вновь стать счастливой, ведь в 37 лет жизнь еще только начинается.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что родные осмелились нарушить последнюю волю Александра Градского.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 15:40 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость911144
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а что, 18 лет жизни ради бабла? такая тягомотина в такой быстро проходящей жизни-только из-за этого?
Гость911129
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Почему раньше не женился? Известное дело: боялся развода с юной феей и последующего раздела непосильно нажитого. А вдова просто героиня - столько лет пролежать под потным, пропахшим старостью и корвалолом "маэстро", слушать хрипы и одышку больного старика, улёгшегося на изящное молодое тело, чтобы сладострастно пeжить хрупкую красавицу. Какая воля, какая жертва, какое горе, какое счастье!
Гость908376
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Настоящий МУЖЧИНА!!!
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