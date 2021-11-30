"Успел!": перед смертью Градский совершил настоящий мужской поступок

Примерно за месяц до смерти Александр Градский зарегистрировал брак с Мариной Коташенко.

После известия о трагической кончине Александра Градского многие стали переживать за его избранницу Марину, которая в течение 17 лет была гражданской женой артиста. Из-за нежелания музыканта оформлять отношения женщина, родившая ему двоих детей, могла остаться без наследства. Однако теперь этого не случится, так как Александр Борисович успел позаботиться о возлюбленной.

Как сообщил Андрей Караулов в интервью Пятому каналу, музыкант узаконил отношения с гражданской женой сразу после того, как переболел коронавирусной инфекцией – примерно за месяц до смерти. Это известие очень обрадовало Лену Миро, которая не на шутку распереживалась за Коташенко.

В своем блоге в LiveJournal Миро похвалила покойного артиста за достойный поступок. Как настоящий мужчина Александр Борисович, почувствовав себя плохо, сразу подстраховал свою возлюбленную.

"Успел! Понимаете? Успел!" – написала довольная блогерша.

Лена Миро отметила, что теперь вдова музыканта может выдохнуть. По разным данным, имущество покойного оценивается в сумму от 200 до 400 миллионов рублей – половина этого по закону автоматически достанется супруге, а еще половина будет поделена между наследниками первой очереди, в число которых Коташенко тоже входит.

Миро от души пожелала молодой вдове справиться с горем, пережить траур и вновь стать счастливой, ведь в 37 лет жизнь еще только начинается.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что родные осмелились нарушить последнюю волю Александра Градского.