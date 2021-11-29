"Пока жива, буду помнить тебя": Пугачева трогательно обратилась к покойнику

Примадонна и музыкант были знакомы на протяжении долгих лет. О своих отношениях звезды никому не рассказывали, но известно, что они были весьма своеобразными. Артисты уважительно относились друг к другу.
Алла Пугачева в своем инстаграм-аккаунте посвятила композитору трогательные слова. Она процитировала строчку из песни: "Как молоды мы были, как верили в себя". Знаменитость попрощалась с исполнителем и заявила, что пока жива, будет помнить его.
Ранее пост Александру Градскому адресовал и муж Примадонны. Максим Галкин назвал его ярким, уникальным, талантливым и категоричным человеком, не идущим на компромиссы. Телеведущий констатировал, что смерть композитора является большой утратой для всех меломанов. По мнению шоумена, Александр Градский умер слишком рано. Максим Галкин отметил, что ему будет очень не хватать музыканта.
С певцом простятся 1 декабря в столичном "Градский-Холл". О месте захоронения знаменитости будет сообщено позже. Напомним, Александр Градский с трудом восстанавливался после перенесенного ковида.
Композитор практически перестал выходить из дома из-за болей в ногах. Единственное место, где он бывал в последнее время – это шоу "Голос" Первого канала. Как писали "Дни.ру", 26 ноября музыканта госпитализировали с подозрением на инсульт.