Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Вторник
30 ноября
Лента новостей
18:49
Измена принца Уильяма: Подругу Кейт Миддлтон сочли любовницей ее мужа
18:48
"Тридцать один год программе": легендарное шоу "Поле чудес" больше не будет выходить
18:40
Легкость, грация и хрупкие плечи: изменившуюся Волочкову не узнали
18:28
Академик РАН предложил наказать Европу прекращением поставок газа из России
17:44
"Это ужасно!": Кушанашвили выпорол Распутину в студии ток-шоу
17:43
Его заставили: всплыли детали тайной свадьбы Градского за месяц до смерти
17:12
Попавший в тюрьму Саакашвили отказался посещать судебные заседания
16:58
Покаялся: Сафронов использовал Градского в корыстных целях
16:40
"Бездушный побрякушник": Прибитый смертью Киркоров плюнул на мертвого Градского
16:15
Названы распространенные ошибки покупателей вторичного жилья
16:09
Политолог Ломов: Запад смеется над рвением Зеленского ускорить процесс вступления Украины в НАТО
16:04
"Рассекали со спины, ребра подпиливали": сжираемая раком Симонова рассказала о страхе смерти
16:01
Назван лучший сериал 2021 года
15:58
76-летний Дунаевский женился в восьмой раз на молоденькой: Будет четвертый наследник?
15:56
"То с утра, то в темноте": Крутой полез к Баскову шаловливыми ручонками
15:55
"Мужчинки оборзели": Сваха Сябитова списала в утиль низкосортных женщин
15:48
Живет среди мусора и спускает деньги: в кого превратилась бывшая жена-алкоголичка Ефремова
15:40
"И страшненькие, и толстенькие": Лолита объяснилась за выход в неподобающем виде
15:40
"Успел!": перед смертью Градский совершил настоящий мужской поступок
15:12
"Титановый имплант, вылетевший позвонок": как живет пережившая серьезную операцию звезда "Маргоши"
15:03
Драные колготки и искусственные цветы на голове: поймавшая дзен Долина объявила себя самой красивой
15:01
Путин рассказал о последствиях омикрон-штамма COVID-19 для экономики
14:55
Овдовевшего Шаляпина обвинили в убийстве человека
14:49
Кому выпала честь представлять Россию на конкурсе "Мисс Вселенная-2021"
14:37
Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами
14:29
"Не дают умереть": Немощное тело Зайцева затаскали по вечеринкам
14:24
"Видна порода": Михалкова показала подросших детей от известного режиссера
14:23
Злая шутка: вдову Кобзона не узнали после странных экспериментов
14:16
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
14:16
Разъяренный Корчевников заявил о причастности к экстренной госпитализации Алферовой: Мы с ног сбились!
14:13
Ксения Собчак с рюкзаком курьера еды за спиной удивила народ
14:09
В Сеть утекло видео с Градским перед смертью: С трудом говорил
13:47
Кому в России положена досрочная пенсия
13:39
"Глазки отекли": Беременная Нюша распухла до безобразия
13:35
Малоимущих россиян обеспечат бесплатным питанием
13:27
Два брака и отношения с пасынком: личная жизнь звезды сериала "Ключ от всех дверей" Алексея Фатеева
13:27
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
13:21
Намекнул на новую любовницу и сделал операцию на лице: что стало с бывшим мужем Бородиной после развода
13:19
Молодая вдова взвыла через год после смерти Грачевского: Он был адом!
13:15
Вино на троих
13:04
"Пустышка!": Рудковской врезали за статус самой красивой в Москве
12:53
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в еще одной стране
12:37
Растолстевшая жена звезды "Великолепного века" рассказала о раздувающихся руках
12:31
Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 32 тысячи человек
12:00
"Я очень страдаю": измученная Мельникова из "Папиных дочек" сообщила о побеге
11:57
"Будто в тюрьме": Муж Бондарчук дал под дых пронырливой Собчак
11:55
Перенесший коронавирус Лещенко сообщил о желании вакцинироваться: Лучше сохранить жизнь!
11:47
83-летняя Ахеджакова об отношениях с 55-летним актером: Много нежности
11:38
Республиканцы в США заблокировали проект бюджета с санкциями против России
11:25
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочница Шукшина отказалась от празднования Дня победы: Добровольно впустили клешни фашистской гниды
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским
Скончался супруг Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
Когда Макеева получит первые алименты на сына своего нового мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Измена принца Уильяма: Подругу Кейт Миддлтон сочли любовницей ее мужа

Измена принца Уильяма: Подругу Кейт Миддлтон сочли любовницей ее мужа

Нашумевшая история о неверности в королевской семье взорвала Сеть еще в 2019 году. Кейт Миддлтон и принц Уильям едва не расстались.
прочитано 79 раз

Несколько лет назад иностранный таблоид The Touch опубликовал каверзную статью об измене принца Уильяма. Читателю сообщалось не только об интимной ситуации, но и о персоне, которая перешла дорогу Кейт Миддлтон.

ПО ТЕМЕ

Дурная кровь: Кейт Миддлтон заставили кланяться собственным детям

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

В Сети быстро распространились слухи, будто коварной разлучницей стала замужняя подруга герцогини Кембриджской — Роуз Хэнбери. Поговаривали, что эта особа знатного происхождения склонила к измене принца Уильяма, пользуясь доверием Кейт Миддлтон.

Народ искал подтверждение этим шокирующим доводам и все-таки нашел. Журналист Джайлс Корен опубликовал в микроблоге соответствующий пост в адрес Кейт Миддлтон. "Да. Это роман. Я не читал статью, но я знаю о романе. Все знают о романе, дорогуша", — выразился эксперт в области королевской семьи.

В зарубежной прессе писали, что на фоне слухов Кейт Миддлтон и Роуз Хэнбери прекратили всяческое общение, хотя раньше были довольно близки. При этом принц Уильям якобы пытался помирить женщин, но его попытки не увенчались успехом.

В начале 2020 года стало широко известно о встрече герцогов Кембриджских и Роуз Хэнбери на воскресной службе в церкви. Кейт Миддлтон выглядела непоколебимой и улыбчивой, когда шагала с принцем Уильямом под руку. А вот ее экс-подруга явно не находила себе места: часто оглядывалась и излучала напряжение.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 18:49 Источник: In Touch • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые романтичные фото Уильяма и Кейт

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе

Беспорядочные гей-связи виной всему
Шоу-бизнес

"Бездушный побрякушник": Прибитый смертью Киркоров плюнул на мертвого Градского

Поп-короля выставили негодяем
Шоу-бизнес

Овдовевшего Шаляпина обвинили в убийстве человека

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Рассекали со спины, ребра подпиливали": сжираемая раком Симонова рассказала о страхе смерти

Актриса живет в неопределенности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Здоровье

Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в еще одной стране
Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 32 тысячи человек

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+