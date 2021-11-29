Новая внешность и армия верных фанатов: что стало с певицей Линдой после ссоры с Фадеевым

Певица продолжает творить, но узнать в ней прежнюю Линду теперь очень непросто.



В 90-х годах Светлана Гейман, больше известная под псевдонимом Линда, покорила своими хитами практически всю страну. Песни "Мало огня" и "Ворона" в исполнении артистки завоевали сердца огромного количества поклонников ее творчества. Однако в один момент певица попала в громкий скандал с Максимом Фадеевым, после которого о ней было практически ничего не слышно.

Светлана родилась в Казахстане в 1977 году. После переезда в Москву вместе с родителями она увлеклась сценическим искусством. В 16 лет Гейман решила связать жизнь с карьерой певицы и поступила на вокальное отделение в "Гнесинку". Будущая артистка серьезно взялась за учебу и вскоре впервые появилась на телевидении.

Артистка выступила в финале конкурса "Поколение", где ее заметил продюсер Юрий Айзеншпис. Уже тогда она придумала свой псевдоним, под которым ее будет знать вся страна. А позже Гейман попала к Максиму Фадееву, который взялся за написание музыки для новой артистки и придумал ее известный образ. Во время сотрудничества с продюсером Линда выпустила свои самые популярных хиты и стала настоящей звездой. Однако головокружительный успех закончился так же быстро, как и начался.

После скандального расставания с Фадеевым певицы практически исчезла с радаров. Как утверждала артистка, ссора с продюсером произошла из-за его жадности. Дело в том, что состоятельный отец исполнительницы Лев Гейман взял на себя расходы по ее раскрутке. Кроме того, по словам Гейман, именно ее родитель купил студию для работы дочки с Максимом Александровичем.

Певица поделилась, что дружба с Фадеевым закончилась, как только у ее отца начались трудности с финансовым положением. По ее словам, Лев Гейман предложил продюсеру забрать студию себе и тогда тот понял, что потока денег больше не будет. Линда уверяет, что именно Фадеев распространял слухи о ее наркозависимости.

Несмотря на то, что артистка уже не может похвастаться таким оглушительным успехом, какой она ощутила в 90-х годах, она продолжает заниматься карьерой певицы. После скандального расставания с продюсером звезда сама начала писать музыку и стихи и продолжила выступать на сцене. К тому же, с некоторыми поклонниками Светлане не пришлось расставаться – с ней осталась армия верных фанатов из 90-х.

О личной жизни исполнительницы известно не так много. Восемь лет Гейман состояла в отношениях с греческим певцом и композитором Стефаносом Корколисом. Пара обвенчалась, но так и не смогла ужиться вместе. Линде было тяжело жить в Греции, а певцу было невыносимо находиться в Москве. Кроме того, Стефанос, как рассказывала артистка, любил выпивать.

В этом году Светлане исполнилось 44 года. Звезда 90-х продолжает творческую карьеру, но сейчас выглядит совершенно иначе. Гейман отказалась от старого образа: теперь певица выглядит скорее ярко, чем мрачно.