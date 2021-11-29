18 лет жизни без брака и двое маленьких сыновей: что известно о молодой вдове Градского

Несмотря на то что союз Александра Градского с эффектной красавицей наделал много шума, маэстро верил – молодая девушка живет вместе с ним по любви

Со своей последней возлюбленной, Мариной Коташенко, Александр Градский прожил вместе целых 18 лет. Молодая избранница подарила артисту двоих сыновей, однако так и не стала его законной женой. Коташенко потеряла фактического супруга спустя несколько дней после своего 37-летия и столкнулась с большим количеством негатива со стороны общественности.

Александр Борисович встретил длинноногую блондинку Марину на улице и сразу же влюбился. Именно при таких обстоятельствах состоялось знакомство будущих возлюбленных, которых не смутила даже 35-летняя разница в возрасте. Вскоре у Градского и Коташенко завязались отношения. Чтобы быть с молодой избранницей, маэстро развелся со своей третьей женой Ольгой, которая подарила ему двоих детей.

Новые отношения артиста взбудоражили публику, как только стали достоянием общественности. Союз Александра Борисовича с молодой блондинкой не перестали обсуждать даже когда у пары родились наследники, а срок их фактического брака перевалил за 10 лет.

В 2014 году Марина родила музыканту первого сына Сашу. Ваня, второй наследник пары, появился на свет спустя четыре года. До рождения детей девушка работала моделью, отучилась во ВГИКе и снималась в сериалах. Однако после первых родов Коташенко оставила карьеру и полностью посвятила себя семье.

Поклонники неоднократно подозревали молодую избранницу Градского в том, что она вступила в эти отношения только из своего меркантильного интересна. Даже сейчас, после смерти артиста, общественность не перестает издевательски обсмеивать его вдову. Но композитор был уверен – со своими внешними данными Марина смогла бы очаровать куда более богатого и не такого возрастного мужчину. Как признавался Александр Борисович, ему хотелось думать, что его возлюбленной нравится быть вместе именно с ним.

Сейчас Коташенко, вероятно, находится в неприятной ситуации не только из-за насмешек публики. Как рассказал адвокат Юрий Шель Teleprogramma.pro, чтобы получить наследство, вдове может понадобиться идти в суд.

Стало известно, что общая стоимость недвижимого имущества Градского составляет около 400 миллионов рублей. Во владениях покойного маэстро несколько московских квартир и роскошный загородный особняк. Претендовать на все эти богатства может не только фактическая жена Александра Борисовича и их общие сыновья, но и взрослые наследники маэстро от третьего брака: 35-летняя Мария и 40-летний Даниил. Кроме того, как рассказал Шель, если Градский не оформил на избранницу наследство, то ради его получения ей придется идти в суд и доказывать, что они с артистом вели совместное хозяйство.