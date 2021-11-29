"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским

Сегодня все, кто снимался с Градским в юбилейном сезоне "Голоса", отмечают его плохое самочувствие. Например, дошедший до этапа "Поединки" Александр Шпагин рассказал "Дни.ру": "На последней съемке Градский уже очень плохо себя чувствовал. С ним на площадку даже приезжали врачи и дежурили постоянно за кадром. Но надо иметь огромное мужество, чтобы выдержать многочасовую съемку, участвовать в обсуждениях своих и не своих подопечных. Многие знали, что он болел, но он очень стоически приходил и творил!"
При этом Ксения Ларина не считает, что в таком состоянии надо было изводить себя многочасовыми съемками. "Первый канал и его руководство совсем не понимали, что творили, когда ради сохранения шоу держали в студии человека в предынсультном состоянии? – возмущается она. – И заставляли его развлекать публику. Человек еле держался в кресле, чтобы не упасть, шелестел бесцветным голосом из последних сил, на лице его уже была печать ухода, а все вокруг – и члены жюри, и ведущий, и зрители, и участники – старательно делали вид, что ничего странного и страшного не происходит. Вентилятор включили умирающему человеку, мало ли, может ему душно".
Ларина продолжает костерить Первый канал и справедливо замечает у себя в социальных сетях: "Пусть благодарят вечно Александра Борисовича Градского за то, что он не скончался в прямом эфире. Прямо под аплодисменты публики. Светлая ему память, великому великодушному человеку, выдающемуся артисту, погибшему на сцене".