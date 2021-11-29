"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским

72-летний Александр Градский в сентябре перенес коронавирус. В конце ноября с ним с ним случился инсульт и певец лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после ковида. Но почти до конца он работал, ездил на съемки "Голоса". Это, как считает известная теле– и радиоведущая Ксения Ларина, могло в итоге и добить музыканта.



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