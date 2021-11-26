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Шоу-бизнес
"Жизнь сломана" : Ефремов снова заговорил об алкоголе

"Жизнь сломана" : Ефремов снова заговорил об алкоголе

Никита Ефремов признавался, что страдал от алкогольной зависимости. Психолог Милена Рижская объяснила, откуда у него появилось желание помогать товарищам по несчастью.
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Никита Ефремов – сын печально известного Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за смертельную аварию. Напомним, что 8 июня 2020 герой "О чем еще говорят мужчины", "Ржевский против Наполеона" и "Духless", находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу в центре столицы. В результате ДТП погиб 57-летний водитель-экспедитор Сергей Захаров.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

"У Никиты Ефремовна генетическая предрасположенностью к алкоголизму. Его дед Олег Ефремов и отец Михаил Ефремов– известные алкоголики. Людям с такой наследственностью сложно преодолеть свой недуг. Для их мозга алкоголь– это самый простой и понятный путь расслабления. Здесь нужна сильная мотивация и помощь специалистов", – уверяет Милена Рижская.

На днях наследник актера выложил в сторис, в которых рассказал, что не пьет уже более трех лет. Также он заявил, что подписчики могут написать ему по этому поводу.

"В различных интервью Никита Ефремов рассказывает, что из-за употребления алкоголя все сферы его жизни были разрушены, он достиг эмоционального и материального дна. Постоянное ощущения несчастья приводило к мыслям о суициде, срывы спектаклей – к штрафам и серьезным финансовым потерям", – возможная причина, по которой артист теперь хочет помогать другим.

Эксперт переживает, что пагубная привычка в любой момент может вернуться. Конечно, есть множество способов расслабиться, но алкоголь – самый быстрый и легкодоступный.

"Беда в том, что бывших алкоголиков не бывает. Гены – штука серьезная. Но есть понятие стойкой ремиссии. Будем надеяться, что у Никиты Ефремова она будет пожизненной! Очевидно, если бы Никита Ефремов продолжил вести прежний образ жизни, карьера была бы окончательно загублена, жизнь сломана, а сам он, вероятно, мог бы отправиться за решетку как и его отец", – подытожил врач.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 09:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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