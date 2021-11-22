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Сериалы
Известная телеведущая воссоединилась с Ефремовым и сообщила о разочаровании

Известная телеведущая воссоединилась с Ефремовым и сообщила о разочаровании

Знаменитости теперь не любовники, а друзья.
прочитано 169 раз

На днях стало известно, что звезда сериалов "Тихий Дон", "Лондонград. Знай наших" и других Никита Ефремов расстался с возлюбленной, телеведущей Марией Иваковой. Знаменитости были парой около двух лет.

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О разрыве сообщила в соцсетях Ивакова. 35-летняя теледива отказалась комментировать причины краха отношений. Между тем Мария поведала, что, несмотря на расставание, сохранила к Никите любовь и уважение. Девушка продолжает поддерживать теперь уже экс-избранника во всех начинаниях. Ивакова подчеркнула, что ни она, ни Ефремов не собираются давать пищу желтой прессе, устраивая скандалы и затевая дележку имущества.

О том, что Никита Ефремов и Мария Ивакова продолжают дружить, несмотря на разрыв, свидетельствует свежее видео в соцсетях последней. В личном "Инстаграм" телеведущая опубликовала кадры, снятые во время встречи с актером.

На камеру Мария сообщила о разочаровании, которое настигло всех тех, кто ожидал от нее и Никиты некрасивых подробностей расставания. Дескать, любопытные сплетники остались ни с чем.

Ивакова считает, что у нее и Ефремова есть чему поучиться в вопросе мирного выхода из отношений. Знаменитости уверены, что могли бы даже рекламировать курсы, обучающие тому, как правильно ставить точку в надоевшем романе. Мария и Никита отметили, что открыты для коммерческих предложений.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 17:30 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

20 лет спустя: как выросли и изменились маленькие звезды сериала "Клон"

комментарии

Ответить:

ГостьКИРА
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Причем тут Снегирь Ну расстались и расстались-никакого интереса Все сходятся и расходятся--это нормально Одной сплетней меньше,другой больше Никто не спрашивает -о,---что----как Сами подогревают к себе интерес ,но все молчат
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