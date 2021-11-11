Болезни, обнищавшая семья и провал с досрочным освобождением: как живет Ефремов в колонии

Время, которое актер театра и кино провел в колонии, оказалось очень непростым не только для него, но и для его семьи

Уже год известный артист Михаил Ефремов находится в исправительной колонии. Звезду отправили туда на семь с половиной лет после аварии, произошедшей летом прошлого года по вине Ефремова. Водитель газели Сергей Захаров скончался в больнице вскоре после ДТП. За время, проведенное в тюремном заключении, артист пережил немало трудностей.

Проблемы со здоровьем

В сентябре этого года стало известно, что в колонии актера сковал недуг. Адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал общественности о том, что у виновника смертельной аварии случился отек Квинке. По словам правозащитника, особенно тяжело артисту пришлось в августе – тогда стадия заболевания была настолько серьезной, что звезде понадобилась помощь медиков.

Позже сестра знаменитости рассказала, что у ее брата начались проблемы со зрением из-за тяжелой работы. Несмотря на то, что жизнь артиста сильно изменилась, по словам родственницы, он привык к жизни в колонии. К тому же, Ефремов получает невероятную поддержку: поклонники шлют ему письма, а жена, близкие и известные друзья часто приезжают к виновнику аварии с визитами.

Близкие актера не раз выражали беспокойство по поводу его состояния. К тому же, проблемы со здоровьем в колонии возникали у него и раньше: о проблемах звезды с легкими было известно давно, а в тюрьме у него обострилась бронхиальная астма. Некоторые знаменитые друзья прославленного заключенного уверены, что его необходимо срочно выпустить из тюрьмы, которая очень скоро может его погубить.

Трудности с финансами в семье

Несладко во время тюремного заключения актера приходится не только ему, но и его семье. 49-летняя жена артиста Софья Кругликова осталась без помощи мужа с тремя детьми. Чтобы прокормить себя и несовершеннолетних отпрысков, супруга Ефремова вынуждена трудиться на двух работах – женщина делает все сама и не принимает помощь от состоятельных друзей мужа.

Не так давно в эфире телепередачи "Ты не поверишь" Кругликова рассказала, что без главы семьи ей приходится очень тяжело. Ситуация с деньгами в семье действительно напряженная: женщина заявила, что все это лето их с артистом наследники, как и она, провели в городе. По словам "7Дней" Софью не спешат поддерживать даже старшие дети артиста: 32-летний Никита, рожденный в браке звезды с Асей Воробьевой, и 30-летний Николай, сын актера от Агнии Добровольской, не помогают ни отцу, ни мачехе.

Отказ в досрочном освобождении

В сентябре этого года прошло очередное заседание по делу знаменитого виновника ДТП. Адвокаты артиста собрали новые данные о смертельной аварии и настаивали на освобождении своего подопечного. Однако на решение кассационного суда не смогла повлиять ни информация об ухудшившемся состоянии здоровья Михаила Олеговича, ни его речь на заседании, ни новые подробности обстоятельств ДТП. Суд оставил назначенный ранее срок без изменений.

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что артиста сильно расстроило решение суда – он надеялся на другой исход заседания. При этом юрист отметил, что это может быть не конец – обжалование решения все еще возможно. Однако если досрочного освобождения для Ефремова добиться не получится, он выйдет на свободу не раньше конца 2027 года.