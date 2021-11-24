Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Среда
24 ноября
Лента новостей
14:04
Хабенский с почестями вернул опального Богомолова в МХТ
14:00
Звезда сериала "Склифосовский" раскрыла подробности будущих сезонов: Сдают нервы
13:51
"Переспал с полстраны": измученная мужем Седокова сделала признание
13:40
Раскрыта правда о покойнице Руслановой: Детский дом и чужая фамилия
13:35
"Путь дьявола": Над умершей Ниной Руслановой нависло проклятие
13:32
Дело возобновлено: новый поворот в "войне" Шепелева за квартиры покойной Фриске
13:30
Равшана Куркова показала рожденного в тайне сына от миллионера
13:26
"Часть в морге, часть в психушке": россияне в ужасе от "расчлененного" Скляра
13:19
Алкоголь и депрессия: что происходит с резко сдавшей Дубцовой
13:16
"Повышала голос и собирала вещи": Куликова об истериках и семилетнем романе
13:12
Подозреваемый в педофилии депутат обвинил во всем желающую с ним поквитаться женщину
12:50
Экс-супруг погибшей в ДТП потребовал от "обманщицы" Собчак баснословные деньги: Убили мать моей дочери!
12:42
Экс-министр Украины предупредил о подготовке новых ограничений против России: Адские санкции
12:42
"Не смогла похоронить": Немоляева сокрушена смертью дорогого мужчины
12:39
Что случилось? Изменившейся до неузнаваемости Долиной желают здоровья
12:34
"Все они брешут": подруга у гроба Руслановой развенчала миф о смерти от ковида
12:20
Зафиксировано снижение: в России выявили 33 558 новых случаев ковида за сутки
12:07
Почему народ хохотал и шутил на прощании с Гаркалиным
11:58
"Совал пальцы в коллег и супермоделей": звезда "Игры престолов" рассказала о грязных выходках мужа
11:53
"Чудо в перьях": Садальский крепко приложил завернувшуюся в занавеску Рудковскую
11:49
"Попутали понятия": Вызванный в "красную зону" Кучера накинулся на врачей
11:42
Черная от горя дочь едва держалась на ногах у гроба Руслановой
11:39
Страшные кадры с церемонии прощания с Руслановой: Слезы и боль
11:33
Народ рыдает у тела сгоревшей от ковида Руслановой
11:28
Жила с крысами и тараканами, питалась на помойке: что стало со звездой "Королевства кривых зеркал" Носовой
11:21
В Москве прощаются с Ниной Руслановой. Прямая трансляция
11:13
Лишившаяся волос дочь Толкалиной произвела фурор: Я пропала
11:09
"Потрепанная интеллигентка": Зудина сообщила горькую правду о себе
10:56
"Страхолюдство": Нелепый выход молодой жены Петросяна насмешил россиян
10:53
Россиян предостерегли от нечестных риелторов
10:46
В Казани КамАЗ снес ребенка на пешеходном переходе
10:29
В Хабаровске ФСБ поймала спонсировавшего террористов иностранца
10:27
"Это невозможно": врач вынес МакSим суровый приговор
10:10
Врачи пригласили антипрививочницу Шукшину в "красную зону" посмотреть на муки умирающих от ковида
10:07
Морщинистого Галкина сравнили с Леонтьевым: Стал бабкиным дедом
09:54
В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей
09:30
Проклова врезала Светличной после громкого секс-скандала: Это роль!
09:14
Скинул 24 килограмма за три недели и нашел молодую девушку: что стало с 60-летним Сергеем Пенкиным
08:49
"Странный закон": безработную Долину выгнали из Москвы
08:44
Публику рассмешило прощание с Гаркалиным: Шутки и улыбки
08:41
США готовы противостоять России из-за Украины – представитель Госдепа
08:01
Переехала в США, отвернулась от отца и проигнорировала рождение брата: как живет единственная дочь Петросяна
07:32
Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова
07:07
Ютится на 28 квадратных метрах и жалуется на маленькую пенсию: как живет вдова Михаила Державина
06:02
Микроинсульт, опущенное лицо и глухота на одно ухо: что случилось с Ириной Понаровской
06:01
День памяти преподобного Феодора Студита: традиции и приметы 24 ноября
04:08
Выросла красавицей и создала свою группу: как живет и выглядит 19-летняя дочь Григория Лепса
01:57
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
23:58
К чему снятся ключи
22:41
"Вы потеряли реальность": генерал СБУ призвал Украину не рассчитывать на поддержку НАТО
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине
Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
Врачи пригласили антипрививочницу Шукшину в "красную зону" посмотреть на муки умирающих от ковида
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Часть в морге, часть в психушке": россияне в ужасе от "расчлененного" Скляра

"Часть в морге, часть в психушке": россияне в ужасе от "расчлененного" Скляра

Накануне стало известно о серьезной аварии с участием исполнителя хита "На недельку в Комарово" Игоря Скляра. Артист вышел на связь.
прочитано 306 раз

Авария с участием автомобиля российского актера Игоря Скляра произошла накануне в Санкт-Петербурге. Артист за рулем своего внедорожника "Ягуар" двигался по Лиговскому проспекту. В этот момент его протаранил другой автомобиль, который сдавал назад на большой скорости.

ПО ТЕМЕ

Машина всмятку: известный актер разбился в центре Петербурга

ДТП оказалось довольно серьезным, машина Игоря Скляра сильно пострадала, особенно передняя ее часть. По предварительным данным, девушка, виновница аварии, которая была за рулем кроссовера "Ауди", могла перепутать педали газа и тормоза.

После аварии Скляр поехал в больницу с травмами средней степени тяжести. К самой аварии актер отнесся философски, сказав, что все могло быть хуже.

Сегодня Игорь Скляр вышел на связь с поклонниками и прокомментировал свое состояние после аварии. Он с юмором отнесся к переживаниям фанатов и ответил журналистам в саркастической манере.

"Сейчас голову пришьют врачи и смогу разговаривать с вами... Вот под обезболивающими. Лежу расчлененный: часть в морге, часть в психушке, часть в реанимации", – пошутил Игорь Скляр.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняют надзорные органы. Полиция проводит проверку по факту аварии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 13:26 Источник: "КП" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова

Как живет Светлана Шпигель сейчас
Шоу-бизнес

"Путь дьявола": Над умершей Ниной Руслановой нависло проклятие

Экстрасенс предупредил о беде
Шоу-бизнес

Дело возобновлено: новый поворот в "войне" Шепелева за квартиры покойной Фриске

Родственники не могут договориться
Шоу-бизнес

Черная от горя дочь едва держалась на ногах у гроба Руслановой

Страшные кадры с похорон

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Зафиксировано снижение: в России выявили 33 558 новых случаев ковида за сутки
В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей
В Европе началось признание "Спутника Лайт"
Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений

Спорт

"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками

Регионы

В Хабаровске ФСБ поймала спонсировавшего террористов иностранца
В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+