"Часть в морге, часть в психушке": россияне в ужасе от "расчлененного" Скляра

Авария с участием автомобиля российского актера Игоря Скляра произошла накануне в Санкт-Петербурге. Артист за рулем своего внедорожника "Ягуар" двигался по Лиговскому проспекту. В этот момент его протаранил другой автомобиль, который сдавал назад на большой скорости.
ДТП оказалось довольно серьезным, машина Игоря Скляра сильно пострадала, особенно передняя ее часть. По предварительным данным, девушка, виновница аварии, которая была за рулем кроссовера "Ауди", могла перепутать педали газа и тормоза.
После аварии Скляр поехал в больницу с травмами средней степени тяжести. К самой аварии актер отнесся философски, сказав, что все могло быть хуже.
Сегодня Игорь Скляр вышел на связь с поклонниками и прокомментировал свое состояние после аварии. Он с юмором отнесся к переживаниям фанатов и ответил журналистам в саркастической манере.
"Сейчас голову пришьют врачи и смогу разговаривать с вами... Вот под обезболивающими. Лежу расчлененный: часть в морге, часть в психушке, часть в реанимации", – пошутил Игорь Скляр.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняют надзорные органы. Полиция проводит проверку по факту аварии.