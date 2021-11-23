Машина всмятку: известный актер разбился в центре Петербурга...*****

Российский актер и певец Игорь Скляр попал в серьезное ДТП в центре Санкт-Петербурга. Инцидент случился на Лиговском проспекте. Кадры аварии опубликованы в Сети.
На фото и видео видно, что передняя часть автомобиля Игоря Скляра сильно пострадала. Подлежит ли она восстановлению, не известно.
Исполнитель песни "На недельку до второго" Игорь Скляр ехал на своем автомобиле в сторону загородного шоссе. Скорее всего, он направлялся в Павловск, где живет последнее время.
Неожиданно на дорогу выехал внедорожник, причем двигался он задом. По словам Игоря Скляра, девушка, которая была за рулем другого автомобиля, скорее всего перепутала педали.
На место аварии немедленно прибыли скорая и полиция. Медики установили, что 63-летний Игорь Скляр не пострадал. Артист философски отнесся к произошедшему. По его словам, все могло обернуться гораздо хуже.
Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.
Игорь Скляр дебютировал в кино в 1973 году.Он сыграл Николая Масленка в картине "Юнга Северного флота".
После выхода ленты "Мы из джаза" он исполнил композицию под названием "Комарово", которая прозвучала в картине "Начни сначала", а потом в "Ну, погоди!". Так к нему пришла популярность.