Тело Гаркалина выносили под громкие крики: Ушла эпоха

В учебном театре Российского института театрального искусства завершилась гражданская панихида по Валерию Гаркалину. Народный артист ушел из жизни 20 ноября.



С самого утра близкие, друзья и поклонники прощаются со звездой отечественного кино. Несколько часов зал наполнялся теплыми словами о любимом артисте. Некоторые издания вели прямые эфиры с места событий, чтобы даже те, кто не смогли приехать по разным причинам, имели возможность почтить память друга, учителя и кумира.

На прощание с Валерием Гаркалиным пришло много известных личностей. Некоторые из них начинали свой творческий путь вместе с артистом. Они вспомнили множество интересных историй, связанных со знаменитостью и указали, что он всегда был светлым человеком. "Ушла эпоха" – то и дело звучало во время прощания. Те же слова писали и простые люди в комментариях к прямому эфиру.

Теперь стало известно, что гражданская панихида завершилась. Мероприятие продлилось почти три часа. Гроб выносили под громкие аплодисменты всех присутствующих и крики преданных учеников мастера. Как сообщает "Пятый канал", они скандировали: "Гаркалинцы!".

Валерия Гаркалина похоронят на столичном Миусском кладбище рядом с его любимой женой. Напомним, народный артист скончался 20 ноября. Долгое время он пытался победить коронавирусную инфекцию, но, к огромному сожалению, врачи так и не смогли поставить знаменитость на ноги.