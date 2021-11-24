Публику рассмешило прощание с Гаркалиным: Шутки и улыбки

20 ноября страну облетела страшная новость. Валерий Гаркалин ушел из жизни.

Долгое время кумир миллионов боролся за свою жизнь. Известно, что у него имелись сопутствующие заболевания на момент заражения коронавирусной инфекцией. Даже накануне в комментариях публика вспомнила, что артист всегда выступал за прививки и сделал все необходимое одним из первых. К несчастью, врачи так и не смогли поставить на ноги знаменитость.

Накануне близкие, коллеги, ученики и поклонники собрались в Учебном театре ГИТИСа, чтобы проститься с Валерием Гаркалиным. Со сцены звучало множество теплых слов. Выступающие активно вспоминали самые разные забавные истории, связанные с мастером. Однако не обошлось и без неприятных моментов.

Многие присутствующие отметили, что во время траурной церемонии периодически в толпе вдруг раздавался громкий смех. По наблюдениям, некоторых молодых людей настолько впечатляли истории, озвученные со сцены, что они не могли сдержать громкий хохот. При этом, среди слез и достаточно тяжелой обстановки, он казался абсолютно неуместным. Однако никто не пытался остановить его, так как каждый в тот момент был занят своими мыслями.

На прощание прибыли многие ученики Валерия Гаркалина. Когда выносили гроб, они скандировали "Гаркалинцы!" и громко аплодировали. Мероприятие длилось более двух часов, а после народного артиста похоронили рядом с любимой супругой.

