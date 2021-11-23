Он хотел этого: Баринов шокировал признанием о смерти Гаркалина

В ГИТИСе простились с российским легендарным актером Валерием Гаркалиным. Он скончался 20 ноября в больнице после продолжительной борьбы с коронавирусом.
Коллега Гаркалина, народный артист России Валерий Баринов в беседе с журналистами рассказал, что в последнее время его друг часто и с какой-то легкостью говорил о смерти.
По словам Баринова, народный артист России Валерий Гаркалин не боялся кончины и даже в каком-то смысле жаждал ее. Актер хотел этого и ждал своей смерти почти 12 лет.
Гаркалин изменился после смерти единственной любимой женщины, жены Екатерины. После инфарктов Гаркалина супруга день и ночь хлопотала о его восстановлении, и сама сгорела как свечка. В 2009 году она умерла от запущенной формы рака. В хлопотах она даже и знать не знала, что ее может постигнуть такая участь.
"После ухода Кати, после инфаркта он как-то стал спокойно говорить о смерти, о том, что это прям совсем рядом", – рассказал Баринов в беседе с Пятым каналом.
Актер добавил, что несмотря ни на что, Гаркалин прожил очень короткую жизнь и мог бы еще многое сделать. При этом, по словам Баринова, свою актерскую миссию Гаркалин выполнил на все сто.