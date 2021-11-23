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Шоу-бизнес
Жившего на грани нищеты Гаркалина похоронили в гробу за 320 тысяч

Жившего на грани нищеты Гаркалина похоронили в гробу за 320 тысяч

В учебном театре ГИТИСа завершилась церемония прощания с преподававшим там актером Валерием Гаркалиным. Гроб с телом перевезли на Миусское кладбище столицы, где после отпевания и будет похоронен артист.
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Согласно последней воле Гаркалина, его могила будет находиться рядом с захоронением любимой жены Екатерины. Вместе они прожили три десятилетия, пока ее не забрала тяжелая болезнь 12 лет назад.

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Народного артиста России хоронят со всеми почестями в дорогом гробу марки "Канада с колоннами". Латунные держатели и наконечники, атласная отделка и итальянский бархат, резные колонны из красного дерева делают эту домовину настоящим произведением искусства. "Элитный гроб "Канада с колоннами" — торжественная скорбь в каждой детали. Высокая эстетика ритуального атрибута привлекает взгляды, подчеркивая эмоциональную насыщенность момента и статус умершего человека, для которого он становится последним пристанищем". – так описывается это изделие на сайте ритуального агентства. Стоит он от 320 до 500 тысяч, в зависимости от вариаций модели и ценности используемой древесины – ясень, ольха, сосна или красное дерево.

Фото: Дни.ру

При этом жил артист очень скромно. "Я приближен к нищете, вот-вот туда скачусь, – сетовал он перед смертью. – Нет, какие-то деньги мне приходят с работы в спектаклях и кино. Но я не могу сказать, что это делает меня счастливым, потому что суммы, которые мне предлагают, к сожалению, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд".

Напомним, 2 октября Валерий Борисович попал в "Коммунарку" и состояние его стало стремительно ухудшаться. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Но у артиста на фоне коронавируса развился пневматоракс, потом внутренние органы стали отказывать один за другим и случился септический шок. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти известного артиста – 20 ноября он умер. Официальной причиной смерти Гаркалина стала полиорганная недостаточность

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 14:24
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