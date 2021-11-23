Ученица раскрыла сенсационные слова Гаркалина о смерти

Сегодня россияне провожают в последний путь Валерия Гаркалина. В этот день все вспоминают о нем добрым словом.

Проститься с народным артистом пришли его многочисленные ученики, с которыми Валерий Борисович долгое время работал в ГИТИСе. Среди них оказалась и молодая актриса Мария Болонкина, которая рассказала, что Валерий Гаркалин на самом деле думал о смерти.

Несмотря на различные трудности и проблемы со здоровьем, Валерий Борисович очень любил жизнь.

"Всегда говорил, что смерти нет," – вспомнила сенсационные слова наставника его ученица.

Поклонникам и ученикам покойного теперь остается только надеяться на то, что там, где сейчас оказался Валерий Гаркалин, все так и есть, и ему там действительно хорошо.

В беседе с РЕН ТВ молодая актриса рассказала, что она очень благодарна своему учителю, ведь он подарил ей мировоззрение, а это лучший подарок. Валерий Борисович взял девушку под свое крыло, когда она только приехала поступать в ГИТИС, и буквально за руку привел в актерскую профессию, став вторым папой.

Болонкина уверена, что работа со студентами помогала народному артисту залечивать свою боль, ведь определенные проблемы со здоровьем были у него довольно давно. Также огромной поддержкой для Гаркалина была его прекрасная семья.

Напомним, что народный артист скончался 20 ноября от последствий ковида. Больше месяца мужчина провел в больнице, где врачи отчаянно боролись за его жизнь. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Валерий Гаркалин предчувствовал свою смерть.