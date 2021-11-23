Неуместное поведение: звезд разнесли за шикарный бал во время пандемии

Россияне возмутились поведением звезд российского шоу-бизнеса. Психолог Анна Романова высказалась на этот счет.

Уже не один день вся общественность обсуждает светское мероприятие, которое не оставило равнодушным никого. Бал дебютанток Tatler – событие, которое собрало в одном месте половину селебрити из России и их детей.

Артисты вместе с наследниками нарядились в дорогущие наряды, надели самые красивые и яркие украшения и вышли к фотографам позировать. Не все посчитали, что это было уместно в разгар пандемии.

"Бал кого? И для кого? Людям есть нечего, а они пыжатся, у кого бисер круче – стыд и позор!", "Пир во время чумы", "Светская помойка для светских помоечников", – не сдержались комментаторы.

Психолог согласился с мнением большинства и встал на сторону тех, кто считает, что бал провели не вовремя. Следить за тем, как актеры и музыканты надевают наряды за деньги, которые многие никогда даже вживую не видели, было людям очень не приятно.





"И ведь действительно, какие мероприятия можно устраивать и демонстрировать свои наряды всей стране, когда зарплата среднестатистического россиянина и близко не стоит с теми суммами, которые тратят знаменитости на свои вещи. Не говоря уже об угнетающей обстановке во всем мире, связанной со всем известным вирусом. И поэтому такое поведение звезд кажется вовсе неуместным в столь сложное время", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анна Романова.

Кажется, уже каждый написал в социальных сетях, что сейчас не стоит проводить такие роскошные мероприятия. Несмотря на это, есть и положительные моменты в том, что сейчас происходит вокруг.

"Наоборот, необходимо отвлекаться от негативного потока информации и искать поводы для чего-то хорошего. Находить мотивацию в повседневных вещах и все равно стремиться к лучшему. Как говорится – все в наших руках!" – замотивировал эксперт.