МХАТ встал на тропу войны: гонит неугодных поганой метлой

Артисты и сотрудники театра увольняются один за другим. Меньше, чем за месяц работы новый директор поменял уклад театра, сложенный годами. Начал начальник с художественного руководителя. Он прямым текстом предложил Эдуарду Боякову уволиться по собственному желанию. Суммарно с середины октября ушло почти двадцать сотрудников.
Некоторых уволили просто за лояльность к худруку. Новое руководство буквально гонит неугодных поганой метлой. Театр разделился на два лагеря – поклонники Татьяны Дорониной, которая вскоре планирует триумфально вернуться в театр, и приверженцы руководства Боякова.
Уволенные сотрудники высказывают свое мнение в социальных сетях. Так как для них это осталось единственным вариантом. Завлит Мария Ватутина, которая тоже стала жертвой сокращения, уверена, что в театрально сфере с творческими людьми нужно было обходиться значительно спокойнее и гуманнее.
Все репетиции Боякова приостановлены, компенсации выплачивают только тем, кто ушел по собственному желанию. Новый директор решил вернуть "доронинский" МХАТ. Команду Боякова нещадно разгоняют, а вот бывших работников Татьяны Дорониной зовут обратно. Ранее из театра публично уволили Валентина Клементьева. Артист отдал театру 33 года жизни, но в день своего 60-летия был прилюдно изгнан из труппы.