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Ноя. 8, 2017
просмотры: 123

Кожевникова вдохновляет на воплощение мечты

567

В фойе популярных московских кинотеатров теперь каждый может примерить образы любимых киногероев, увидеть мир другими глазами и открыть для себя новые горизонты мечтаний. Первыми оценили интерактивные зоны знаменитости.

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