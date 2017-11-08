Кожевникова вдохновляет на воплощение мечты

В фойе популярных московских кинотеатров теперь каждый может примерить образы любимых киногероев, увидеть мир другими глазами и открыть для себя новые горизонты мечтаний. Первыми оценили интерактивные зоны знаменитости.
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