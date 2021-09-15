Алкоголик Ефремов сильно сдал в тюрьме: Несладко приходится

15 сентября суд рассмотрит кассационную жалобу по приговору Михаилу Ефремову, который был осужден на 7,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом. Адвокаты требуют не только уменьшить срок, но и перевести артиста в колонию-поселение из-за ухудшения состояния.

Сестра знаменитости рассказала, что артист звонит ей раз в неделю. Они хотят увидеться, но брат переживает, что она может заразиться коронавирусной инфекцией. По ее словам, Михаил Олегович чувствует себя нормально, но очень хочет домой. Иногда его навещает жена, а также известные друзья, среди которых Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев и некоторые другие. Детям навещать папу не разрешено, так как они еще слишком маленькие.

Анастасия сообщила и совсем неприятную новость. Из-за тяжелой работы состояние артиста ухудшилось. Она отметила, что его деятельность сейчас предусматривает сильное напряжение глаз, а потому у артиста начались проблемы со зрением. Теперь 57-летний актер читает в очках. Однако он не жалуется.

Сестра Михаила Ефремова указала, что его жизнь сильно изменилась. Он уже привык к режиму, несмотря на то, что ранние подъемы поначалу были для него настоящим кошмаром. Создано невероятное количество групп поддержки Михаила Олеговича. Каждый день он получает сотни посылок.

Близкий приятель семьи, председатель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев рассказал, что уже сейчас Михаил Ефремов полностью признает свою вину. Он много работает, молится и искренне раскаивается в том, что совершил. По информации RT, кассационный суд не стал смягчать приговор артисту.

