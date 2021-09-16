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Шоу-бизнес
Появилась информация о досрочном освобождении Ефремова: Заседаний больше не будет

Появилась информация о досрочном освобождении Ефремова: Заседаний больше не будет

Накануне прошло очередное судебное заседание по делу Михаила Ефремова. Адвокаты пытались добиться сокращения срока артиста в связи с состоянием здоровья. Однако решение кассационного суда стало настоящим ударом для Михаила Олеговича и его близких.
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Артист заявил, что в колонии у него обострилась бронхиальная астма. Он вышел на связь со всеми присутствующими и, в очередной раз, признал свою вину. По словам Ефремова, его сперва сломила смерть матери, а затем уход Галины Волчек, которую он считал своей театральной родительницей. Тогда актер начал пить. Ранее его сестра отметила, что состояние здоровья звезды отечественного кино существенно ухудшилось после вынесения приговора, начались проблемы со зрением. Однако разжалобить суд у знаменитости не получилось. Назначенный срок остался без изменений.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Журналисты попытались выяснить у адвоката Михаила Ефремова, какие действия он планирует предпринимать дальше. Он рассказал, что на следующей неделе намерен навестить артиста и обсудить с ним детали. По словам юриста, артист полагал, что суд примет другое решение, а потому серьезно расстроен.

Адвокат артиста отметил, что сейчас существует несколько вариантов развития событий. Приговор можно обжаловать, либо подать прошение о помиловании, либо обсуждать условно-досрочное освобождение. Пока речь может идти о помиловании, но на вопрос о планах юрист отказался отвечать.

"Заседаний больше не будет", – заявил он. Однако обжалование решения возможно. Юрист подчеркнул, что, если Михаил Ефремов согласится, то он намерен работать в этом направлении. При этом, если у юриста не получится добиться досрочного освобождения, по подсчетам журналистов, Михаил Олегович должен выйти на свободу 30 декабря 2027 года.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 13:49 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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