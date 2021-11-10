"У меня на руках заключение": Джигурда доказал невиновность Ефремова

Актер Михаил Ефремов угодил в смертельное ДТП в Москве летом 2018 года. Тогда коллеги звезды разделились на два лагеря – тех, кто обвинял его и призывал посадить в тюрьму, и тех, кто просил помиловать его.
Никита Джигурда примкнул ко второму лагерю и во всю пытался доказать невиновность Ефремова, из-за которого погиб человек.
Шоумен даже нанял эксперта и провел собственное расследование, выяснив, что актер не виноват. Однако по его словам, Ефремов сам отказался от такой помощи. По какой-то причине актер попросил коллегу перестать защищать его.
"У меня на руках до сих пор остается заключение очень смелого эксперта Юрия Макеева. Перед заседанием суда его заключение было в деле", – рассказал Джигурда.
Он добавил, что на суд его не пустили приставы и объяснили, что это личная просьба одного человека, Джигурда сразу понял, кого.
По мнению актера, приставы прекрасно знали, что если Джигурда придет на суд, то невиновность Ефремова будет доказана, но актер сам почему-то отказался. Джигурда уверен, что Ефремова шантажировали.
"Некие силы поставили его в определенные условия", – заключил Никита Джигурда.
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