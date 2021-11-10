"У меня на руках заключение": Джигурда доказал невиновность Ефремова

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Среда
10 ноября
Лента новостей
19:26
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
18:38
"Будем бороться вместе": Шаляпин нанял красавицу-блондинку для защиты обвиненной во взятках матери
18:31
"Меняется лицо": Стареющая Толкалина бьет тревогу из-за растущего органа
18:06
"Я понимаю, как тебе тяжело": Тодоренко встала грудью за разревевшуюся Бородину
18:02
Эксперт Пинчук приравнял Киев к террористической организации
17:57
"Надену фату и пойду под венец": Пермякова из "Интернов" сделала заявление о свадьбе
17:47
"Душа болит": Как живет в России 13-летний сын Хабенского после эмиграции
17:33
Резко постаревший Харатьян шокировал своим видом: У него все хорошо?
17:25
"Так меня это задело за живое": Анфиса Чехова взвыла из-за страшной несправедливости
17:25
Эксперты перечислили причины для возможной катастрофы на рынке жилья в России
16:57
Папарацци засняли побег ставшего многодетным отцом султана Сулеймана из "Великолепного века"
16:56
"Поздно": Соблазнивший Пугачеву Галкин обречен на адские муки
16:56
Еще две квартиры разыграют среди вакцинированных в Москве
16:52
"Пузыри и бугры": изменения Брежневой вызвали ужас
16:52
"Не заразись!": россияне боятся за жизнь Сябитовой после контакта с Гузеевой
16:47
Звезда фильма "Зимняя вишня" Сафонова разбилась в ДТП в центре Москвы
16:41
"Петух в попу клюнул": что происходит с Телегиным
16:28
Странному поступку Литвиновой нашли оправдание: Не должно быть красивым
16:19
Раздвинувшая ноги Волочкова набросилась на обидчиков: Курицы, марамойки!
16:15
"Многие из вас уже догадались": разведенка Кабаева сообщила о скорой свадьбе
16:11
"Мы любим пельмени": Сколотившая миллиарды Водянова притащила детей в Россию
16:07
"Он серьезно болен?": Безрукова показала высохшего актера Лавроненко
16:01
После горячих объятий Ивлеева объявила о романе с Кридом
15:38
Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах
15:24
Звезда "Кривого зеркала" влезла в публичный гей-скандал: Было противно
15:20
"Цыганка Аза": известный стилист вылил ушат помоев на разряженного Киркорова
15:12
"Очень признательна": Канделаки плюнула в недоброжелателей
15:10
Тайный отец ребенка и счастливая многодетная семья: Как сейчас живет ведущая Мария Ситтель
14:39
Перестал мыться: окружающие начали шарахаться от воняющей звезды "Шерлока"
14:38
"У меня на руках заключение": Джигурда доказал невиновность Ефремова
14:33
"Очень его хотел": Известный режиссер публично обласкал Сухорукова
14:26
"Уже на небесах": Убитый горем Петросян оплакивает потерю
14:26
Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину из-за кризиса с мигрантами
14:16
Шепелев боится музыкального таланта сына Фриске: Повторять ошибку не хочу
14:15
"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти
13:53
"Куртизанка": Пересильд высказалась о карьере через постель с Абрамовичем
13:46
Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе
13:44
"Радостное ожидание": жена Газманова сделала признание о беременности
13:36
Только родившая Дитковските скрывает реальное количество детей
13:35
"Как животные": Пригожин вытолкал взашей развратных извращенцев
13:19
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:11
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
13:08
Известная актриса Дитковските в трусах заявила о рождении третьего ребенка
13:07
Опра Уинфри открестилась от Меган Макрл после скандального интервью
13:03
Свыше трети россиян заявили о недоверии к полиции
12:50
В России снизилось число сторонников декретных отпусков для женщин
12:39
"Начинаю рыдать": Многодетная жена Тарасова одержима ужасом после родов
12:38
Звезда "Физрука" Панина о расставании с мужем: Это просто служебный роман
12:31
Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане
12:28
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе
Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой
"Об этом все знали": Любвеобильную изменщицу Васильеву приложили за наглую ложь
Секс-видео 65-летнего качка Шифрина попало в Сеть
В России хотят запретить шоу "Голос": Богатые педофилы и разврат
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"У меня на руках заключение": Джигурда доказал невиновность Ефремова

"У меня на руках заключение": Джигурда доказал невиновность Ефремова

Никита Джигурда рассказал, почему перестал помогать Михаилу Ефремову.
прочитано 561 раз

Актер Михаил Ефремов угодил в смертельное ДТП в Москве летом 2018 года. Тогда коллеги звезды разделились на два лагеря – тех, кто обвинял его и призывал посадить в тюрьму, и тех, кто просил помиловать его.

ПО ТЕМЕ

"Тюрьма – лучшее место для Ефремова": звезда "Следа" сообщила о буйном нраве актера

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Никита Джигурда примкнул ко второму лагерю и во всю пытался доказать невиновность Ефремова, из-за которого погиб человек.

Шоумен даже нанял эксперта и провел собственное расследование, выяснив, что актер не виноват. Однако по его словам, Ефремов сам отказался от такой помощи. По какой-то причине актер попросил коллегу перестать защищать его.

"У меня на руках до сих пор остается заключение очень смелого эксперта Юрия Макеева. Перед заседанием суда его заключение было в деле", – рассказал Джигурда.

Он добавил, что на суд его не пустили приставы и объяснили, что это личная просьба одного человека, Джигурда сразу понял, кого.

По мнению актера, приставы прекрасно знали, что если Джигурда придет на суд, то невиновность Ефремова будет доказана, но актер сам почему-то отказался. Джигурда уверен, что Ефремова шантажировали.

"Некие силы поставили его в определенные условия", – заключил Никита Джигурда.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Михаил Ефремов. Фото:Komsomolskaya Pravdа/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 14:38 Источник: Paparazzi ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Радостное ожидание": жена Газманова сделала признание о беременности

Семья порадовала поклонников
Шоу-бизнес

Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе

Утехи и забавы танцора
Шоу-бизнес

Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе

Особый вклад в культуру страны
Шоу-бизнес

"Петух в попу клюнул": что происходит с Телегиным

Хоккеист попадает в скандалы из-за бывших

Гороскоп

Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Здоровье

Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
За сутки в России выявили ковид у 38 058 человек

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Подмосковье детей эвакуировали из-за пожара в школе
Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя из травматического оружия
Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Абакане
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+