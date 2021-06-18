Состояние средней тяжести: Мирошниченко на скорой доставлена в больницу

У Ирины Мирошниченко диагностирована вирусная пневмония.

Сегодня пришла тревожная новость о пошатнувшемся здоровье 78-летней артистки театра и кино. Женщина почувствовала себя плохо: у нее поднялась высокая температура и возникли сложности при дыхании. Ирина Мирошниченко пожаловалась на свое состояние сиделке, после чего та вызвала скорую.

Медики доставили обеих женщин в одну из столичных больниц. В настоящий момент у народной артистки РСФСР диагностирована вирусная пневмония. Сдавала ли звезда тест на коронавирус, пока неизвестно. В силу преклонного возраста актрисы и сложной эпидемиологической ситуации в столице медики приняли решение оставить Мирошниченко в больнице, где она сможет получить высококвалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время состояние знаменитости оценивается как средне-тяжелое – об этом сообщил телеграм-канал "Mash".

Напомним, что Ирина Мирошниченко известна российским зрителям по таким культовым картинам, как "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублёв", "Вам и не снилось". Актриса сыграла десятки запоминающихся ролей в театре и в кино.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что артистка жаловалась на невыносимое одиночество. Ирина Мирошниченко трижды была замужем, но детей так и не родила – лишь с возрастом она поняла, что сознательный отказ от наследников был роковой ошибкой.