Известная актриса раскрыла подробности романа с ловко бросившим ее Мироновым

Елену Кореневу и Андрея Миронова связывал недолгий, но яркий роман.

Недавно актриса Елена Коренева отпраздновала 68-летие. В творческой биографии знаменитости много ярких работ. Актриску можно увидеть в картинах "Тот самый Мюнхгаузен", "Большая перемена", "ТАСС уполномочен заявить…", "Между небом и землей".

С драмой режиссера Валерия Фокина "Между небом и землей" Елену Кореневу связывает личная история. На съемках этой картины у артистки начался роман со свежеразведенным Андреем Мироновым.

Коренева признается, что до сих пор не поняла, что именно в ней тогда привлекло Миронова. Елена пребывала в подавленном состоянии из-за расставания с режиссером Андреем Кончаловским. Миронов же, по словам Кореневой, искрился энергией и уже имел славу "сердцееда".

"Я была маленькой вредной козявкой", – описала себя в те годы Елена Коренева.

Андрей Миронов ухаживал за постоянно печальной Еленой Кореневой с размахом. Он задаривал ее цветами, возил в рестораны, развлекал историями из жизни, которых у него, как казалось, было бесконечное множество.

Интерес к женщине делал Андрея Миронова безрассудным. Однажды артист приехал к Кореневой на пожарной машине. Знаменитость опаздывала к избраннице и не могла поймать такси. Миронов подкатил к гостинице "Астория", у которой его ждала Коренева, на подножке спецавтотранспорта с поднятой в приветственном жесте рукой.

Как-то раз Андрей Миронов наведался в квартиру Елены Кореневой в четыре утра. С собой он привел друга из Италии. Актер долгие часы рассказывал байки сонной любимой и приятелю-иностранцу.

Интерес Миронова к Кореневой угас также внезапно, как и появился. Расстался с Еленой он очень ловко. Артист заявил избраннице, что она человек с чистой душой и удивительной женской природой, но сломанный внутри и втиснутый в некую форму. "И вы уже ничего не можете с этим поделать", – сказал Миронов оторопевшей Кореневой.

Сегодня Елена Коренева вспоминает об Андрее Миронове только хорошее. Актриса благодарит судьбу за то, что она свела ее с таким замечательным человеком.