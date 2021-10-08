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Шоу-бизнес
Гузеева против Сябитовой: почему ведущие "Давай поженимся" не любят друг друга

Гузеева против Сябитовой: почему ведущие "Давай поженимся" не любят друг друга

Кто виноват в конфликтах соведущих и почему они не общаются в обычной жизни
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Много лет Лариса Гузеева и Роза Сябитова рука об руку ведут передачу "Давай поженимся", где помогают одиноким сердцам найти свою любовь. Однако постоянные зрители шоу часто подмечают, что даже на экране телеведущие не скрывают свои натянутые отношения. Звезды невзлюбили друг друга во время первой же съемки.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

По словам Сябитовой, они с Гузеевой не поладили с первой встречи. Уже на тот момент Лариса Андреевна была звездой фильма "Жестокий романс", а Роза Раифовна являлась профессиональной свахой, хоть и не такой известной. Однако Сябитова сразу расставила все точки над и, попросив коллегу не вмешиваться в чужую работу. Гузееву восхитила смелость свахи, но правильно выстроить отношения телеведущим этот разговор не помог.

На экране соведущие часто сталкиваются лбами. В одном из выпусков "Давай поженимся" Сябитова шлепнула Гузееву по руке, а та замахнулась на нее в ответ. Иногда дело едва не доходит до драки, но чаще всего звезды программы вступают в словесные перепалки и даже оскорбляют друг друга.

По словам Розы, они с Ларисой не общаются вне камер и узнают о жизни друг друга только через посты в "Инстаграм". По мнению Гузеевой, так зрителям интереснее наблюдать за их с Сябитовой общением – и любовь, и ненависть будет видна прямо на съемочной площадке.

Сваха часто пожалуется на свою коллегу и считает, что в их разногласиях виноват скверный характер соведущей, которая любит оскорблять и подшучивать.

"У нас на программе я человек–груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева", – писала в своем интаграм-аккаунте Роза Сябитова.

К тому же, Гузеева не дает житья всему коллективу передачи. Она любит показать характер не только перед Сябитовой, но и перед другими коллегами – операторами, гримерами, осветителями.

Есть версия, что на отношения соведущих повлияла еще и разница в денежном вознаграждении. В одной из передач Лариса назвала свою коллегу "миллионщицей", но Роза считает, что зарабатывает меньше своей коллеги. А та, в свою очередь, по словам Сябитовой, много врет. В том числе в эфире передачи, поэтому верить всему, что говорит звезда, нельзя.

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Фото: Дни.ру
8 октября 2021, 10:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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