Известный ведущий наплевал на собственную дочь

Шеф-повар и участник многих кулинарных шоу Константин Ивлев известен большинству россиян как ведущий телешоу "На ножах" и "Адская кухня" на канале "Пятница!".
Константин всегда развивался в профессиональном плане, участвовал в семинарах и мастер-классах в разных странах. За несколько лет Ивлев посетил Швецию, Францию, США, Испанию.
Он признался в одном из свежих интервью, что не принимает участия в воспитании родной семилетней дочери Маруси. С ее матерью он развелся в 2020 году. Об этом он рассказал на ютуб-канале Forbes.
При этом Ивлев уверен, что его бывшая жена правильно воспитывает дочь. Он тоже старается помогать женщине. Иногда шеф-повар соглашается проводить дочь в школу.
У ведущего также есть старший сын Матвей, ему 20 лет. Сначала он как и папа хотел стать поваром, но потом решил, что это не его. Сам Ивлев хочет, чтобы его сын в первую очередь был хорошим и честным человеком.
Напомним, Константин Ивлев расторг брак с супругой летом прошлого года. Пара была жената 23 года. Ведущий решил развестись из-за новой пассии, 27-летней журналистки Валерии Куденковой, на которой уже женился.
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