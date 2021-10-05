"Устроила публичную порку": оплеванная Дубовицкая вышвырнула юмориста

Экс-участник программы "Аншлаг" Николай Бандурин поведал о своем конфликте с Региной Дубовицкой. Ведущая уволила артиста за шутку о себе.



Юморист посетовал на то, что теледива оставила его без работы из-за частушки, которую они сочинили с коллегами. "Я "Аншлаг" смотрю и плачу, что за мать етитская, там Регина в передаче слишком Дубовицкая", – поделился Бандурин в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Разумеется, звезда узнала о шутке и сильно оскорбилась. После такого хамства ведущая "Аншлага" вышвырнула Николая Бандурина с популярной передачи. По его словам, отношения с руководителем программы испортились после конфликта из-за материала для выступления. Артист объяснил, что автор продал одновременно частушки и ему, и Евгению Петросяну.

Николай Бандурин добавил, что однажды на пресс-конференции Регина Дубовицкая устроила им с коллегой Михаилом Вашуковым "публичную порку". Также юморист рассказал, что во время увольнения телеведущая сказала, что "они без нее сдохнут".

Напомним, в прошлом году ходили слухи о том, что Регина Дубовицкая серьезно больна. Поговаривали, что у нее якобы тот же недуг, что и у ныне покойной Юлии Началовой. Артистка отмечала, что ее подобные домыслы только смешат. Ранее она призывала поклонников не верить всему, что о ней пишут.

