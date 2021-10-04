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Шоу-бизнес
Из актрис в официантки: как сейчас живет известная артистка Елена Коренева

Из актрис в официантки: как сейчас живет известная артистка Елена Коренева

Все подробности запутанной жизни актрисы после того, как она покинула страну.
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3 октября известной актрисе Елене Кореневой исполнилось 68 лет. С самого детства актриса была окружена творчеством. Её отец, Алексей Коренев, был известным режиссером, мать, Наталья Коренева, — актрисой и помощницей режиссера, а маленькая Лена мечтала стать балериной. Но в хореографическое училище мечты её не приняли.

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Актёрская карьера Елены началась после школы, когда глава семьи предложил ей сыграть Дуню Бабурину в своей картине "Вас вызывает Таймыр". Успех заметили другие режиссёры, юная Елена сыграла еще несколько ролей и поступила в Щукинское училище с отцовской помощью. Там Кореневой удалось раскрыться как актрисе.

Уже на втором курсе девушку ждал успех в фильме "Романс о влюбленных" и безумная влюблённость в режиссёра картины Андрея Кончаловского, который был женат и планировал покидать СССР. После нескольких ролей у Кончаловского актриса получила приглашения в более крупные проекты, стала по-настоящему знаменитой и покинула страну, выйдя замуж за американца-преподавателя Кевина Мосса.

В Штатах Елена изучала философию, пыталась попасть в кино, пустила корни и застряла на 11 лет. Из-за хорошего английского и иностранных друзей на родину её не пускали. Позже Коренева развелась с Моссом, сыграла несколько ролей и даже поработала официанткой, но путь домой всё равно нашла.

На родине Елена закрутила роман с другом детства Андреем Ташковым. Пять лет пара то теряла чувства, то находила, но брак развалился. Сейчас актриса активно занимается карьерой, играет в театре и появляется на больших экранах.

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Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
4 октября 2021, 18:03 Источник: Eg.ru ✓ Надежный источник
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