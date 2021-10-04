Стало известно о новых увлечениях потерявшего жену Шаляпина: Пять богатых женщин

Личная жизнь Прохора Шаляпина нередко является предметом обсуждения на просторах Сети. Все дело в том, что артист практически всегда выбирает один и тот же типаж дам: возлюбленная должна быть богатой женщиной в возрасте.

Подобные пристрастия 37-летнего исполнителя вызывают большое количество вопросов у поклонников. Многие не понимают, зачем достаточно молодой и состоятельный привлекательный мужчина выбирает таких представительниц прекрасного пола. Единственным исключением из правил пока была Виталина Цымбалюк-Романовская. При этом позднее пианистка призналась, что между ними ничего не было. Якобы все громкие заголовки были основаны исключительно на том, что предполагаемые возлюбленные так продвигали себя.

Однако все это было давно. Некоторое время назад Прохор Шаляпин женился на Татьяне Дэвис. Обеспеченная женщина имела за плечами несколько разводов с богатыми мужчинами и успешно занималась семейным правом в Оттаве. При этом она была в восторге от мужа, их отношениях многим казались трогательными. В браке пара прожила лишь два месяца.

30 сентября Прохор Шаляпин рассказал, что его супруга скончалась. Ранее у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. Известно, что Татьяна заболела через несколько дней после торжества. Врачи не смогли спасти ее. Многие близкие уверяют, что певец пока не может оправиться от трагедии.

При этом уже сейчас исполнитель спокойно рассуждает о других женщинах. Журналисты поинтересовались у него, кто из дам может претендовать на звание самой сексуальной. Шаляпин заявил, что для него самыми привлекательными являются первые пять женщин в списке Forbes. Он многозначительно заметил, что у них "богатый внутренний мир".