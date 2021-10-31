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Шоу-бизнес
"Близко смерть и одиночество": Светличная шокировала признанием после исчезновения

"Близко смерть и одиночество": Светличная шокировала признанием после исчезновения

Подруга и коллега Светланы Светличной Людмила Поргина встретилась с актрисой. Она рассказала, что звезда советского кино находится в подавленном состоянии.
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Вдова Николая Караченцова винит в пропаже 81-летней артистки близких Светланы Светличной. Дело в том, что перед случившимся они отселили ее в новую квартиру на 15-ом этаже, где той было неуютно.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Людмила Поргина убеждена, что ее приятельница бы не исчезла, если бы не переезд. "Она ушла умирать", – заявила знаменитость в передаче "Ты не поверишь" на НТВ. Актриса заявила, что одной из первых пообщалась со Светличной Светличной после того, как ее нашли.

По словам вдовы Николая Караченцова, артистка очень похудела. Слова, которые произнесла звезда фильма "Бриллиантовая рука", шокировали подругу. "Близко смерть и одиночество", — сказала ей Светлана Светличная. Знаменитость полагает, что родственники отвернулись от нее, и приготовилась к худшему.

Людмила Поргина старалась поддержать коллегу и дать понять, что жизнь продолжается. Однако у нее это не получилось.

Напомним, новость об исчезновении Светланы Светличной взбудоражила общественность. О пропаже сообщил сын звезды Владимир Ивашов. В поисках актрисы были задействованы все силы. К счастью, трагедии удалось избежать. После случившегося артистка появилась в студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 31 октября 2021, 10:30 Источник: "Ты не поверишь!" НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

гость
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Две дементные дамы: что одна, что другая. А с Малахова следует взять деньги за поиски ( и в пользу правоохранителей, и в пользу волонтёров).
Зюзя Кисля
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Столько шума от этой кильки сушёной. Что за феня такая: из третьесортицы делать культ личности? Килька привыкла гулять на широкую ногу, вот и шоу с питтараской Малаховской затеяли. Не за горами и свадьба- с Иваном Николаевым,хоть он и король гей- тусовок, свадьба принесет хороший доход ( Светке на хорошее пойло)
Исчезните
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Эти старые кошелки уже не знают, как о себе напомнить. Даже не знаю, кто более противен, они или Малахов, который бесконечно подкармливает их за счет бюджета.
Гость889454
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Изолировать от общества давно пора и Светличную, и Поргину, и Шукшину, раз родственники не могут обеспечить уход за ними. Обрыдли своим бредом во всех СМИ. В России больше никого не осталось окромя похожих на мумии, раз СМИ зациклились на них?
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