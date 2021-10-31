"Близко смерть и одиночество": Светличная шокировала признанием после исчезновения

Вдова Николая Караченцова винит в пропаже 81-летней артистки близких Светланы Светличной. Дело в том, что перед случившимся они отселили ее в новую квартиру на 15-ом этаже, где той было неуютно.
Людмила Поргина убеждена, что ее приятельница бы не исчезла, если бы не переезд. "Она ушла умирать", – заявила знаменитость в передаче "Ты не поверишь" на НТВ. Актриса заявила, что одной из первых пообщалась со Светличной Светличной после того, как ее нашли.
По словам вдовы Николая Караченцова, артистка очень похудела. Слова, которые произнесла звезда фильма "Бриллиантовая рука", шокировали подругу. "Близко смерть и одиночество", — сказала ей Светлана Светличная. Знаменитость полагает, что родственники отвернулись от нее, и приготовилась к худшему.
Людмила Поргина старалась поддержать коллегу и дать понять, что жизнь продолжается. Однако у нее это не получилось.
Напомним, новость об исчезновении Светланы Светличной взбудоражила общественность. О пропаже сообщил сын звезды Владимир Ивашов. В поисках актрисы были задействованы все силы. К счастью, трагедии удалось избежать. После случившегося артистка появилась в студии
программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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