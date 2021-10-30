"Ну как так? Почему?": известный телеведущий раздавлен горем

Накануне Вадим Такменев рассказал подписчикам своего инстаграм-аккаунта о трагедии, произошедшей в его семье. Ушла из жизни мать телеведущего. Он разместил в своем профиле черно-белую фотографию родительницы и написал: "Мама, мамусик, мамуля… Ну как так? Почему? Очень люблю! Прощай". Причину смерти журналист не сообщил.
Тысячи людей не остались равнодушными к горю Такменева. В комментариях поклонники выразили соболезнования телеведущему. Его поддержали и знаменитые друзья: в частности, композитор Игорь Крутой, певицы Лолита Милявская и Ирина Дубцова, бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин.
Напомним, Такменев работает на телевидении больше 20 лет. Он принимал участие в разных передачах: например, "Профессия — репортер", "Центральное телевидение", "Специальный выпуск", "Маска", "Суперстар. Возвращение" на телеканале НТВ. Трижды становился лауреатом премии ТЭФИ.
Ранее "Дни.ру" писали о кончине легендарного телеведущего Игоря Кириллова. Народный артист СССР ушел из жизни в субботу, 30 октября. Причиной смерти стал тромбоз.
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