Экс-возлюбленная звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Смирнитского найдена мертвой

В Москве нашли тело бывшей возлюбленной Валентина Смирнитского. Актриса Людмила Пашкова скончалась у себя дома, ее обнаружил сын. 79-летняя женщина лежала без сознания, ей вызвали скорую, но помочь уже ничем не удалось. Точная причина смерти пока неизвестна.
Пашкова была первой женой звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Смирнитского. Брак артистов продлился чуть больше года. Артистка снялась в таких фильмах, как "Адам и превращение Евы", "Без вины виноватые", "Бедность не порок" и других.
Популярные темы форума
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Увлажняющие капли для глаз
Жена стала пропадать по ночам
Салон красоты как бизнес