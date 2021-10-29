Экс-возлюбленная звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Смирнитского найдена мертвой

В Москве нашли тело бывшей возлюбленной Валентина Смирнитского. Актриса Людмила Пашкова скончалась у себя дома, ее обнаружил сын. 79-летняя женщина лежала без сознания, ей вызвали скорую, но помочь уже ничем не удалось. Точная причина смерти пока неизвестна.

Пашкова была первой женой звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Смирнитского. Брак артистов продлился чуть больше года. Артистка снялась в таких фильмах, как "Адам и превращение Евы", "Без вины виноватые", "Бедность не порок" и других.

