"Выбрал массаж простаты": Газманов увлажнил досадные покраснения

Наследник Олега Газманова задумался о мужской привлекательности. Родион взял себя в руки.

Сын исполнителя хита "Есаул" активно взаимодействует с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте. Его контент всегда разный, но честный и довольно интригующий. На днях сын Олега Газманова решил поухаживать за собой путем процедуры. Родион предложил подписчикам угадать ее характер из нескольких предложенных вариантов. Некоторые пользователи Сети решили, что мужчине требуется стимуляция предстательной железы.

Реакция звездного наследника не заставила себя ждать. Вероятно, результаты опроса его не порадовали. "Нет, ну вот те, кто выбрал массаж простаты, вы чем вообще думали? Простатой?" — обрушился на впечатленный народ Родион Газманов.

Вскоре мужчина показал, как проходит та самая процедура, которую он избрал для себя. Оказалось, что сын Олега Газманова обратился к косметологу для чистки лица. Мужчина сообщил, что ему досаждают покраснения на коже. Женщина-специалист увлажнила Родиону проблемные места и прикрыла его одежду пеленками.

Однако на этом наследник Олега Газманова не успокоился. Он снова попросил подписчиков угадать, куда он собрался: к стоматологу или на массаж простаты. В последствии выяснилось, что Родион пошел все-таки к зубному. Было ли у этой истории продолжение со стимуляцией полового органа, мужчина не сообщал.