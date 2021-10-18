Игривый Басков показал свои шарики: Какие маленькие!

15 октября Николаю Баскову исполнилось 45 лет. В честь этого события состоялся праздничный концерт в Сочи, куда были приглашены многие российские звезды. После праздника артист отправился в Турцию, где наслаждается отдыхом.
В своем "Инстаграм" Николай Басков опубликовал свежий кадр, на котором предстал во время полета на воздушном шаре в Каппадокии. "Натуральный блондин" задумчиво наблюдал за происходящим под ним с высоты птичьего полета. Снизу проплывали такие же огромные воздушные шары, которые издалека казались совсем маленькими.
Поклонники обеспокоились за любимого артиста, ведь он находился на огромной высоте. В "Сторис" артист был настроен игриво и все-таки отважился на полет. Многие пожелали ему доброго утра и отличного отдыха.
"Коля! Не упади, страшно"; "Какие маленькие шарики кажутся"; "Николай вы настолько человек светлый, солнечный, что один ваш вид радует и вдохновляет! Будьте здоровы всегда!"; "Вот это да, фото потрясающее, впечатляет ваш путь. Хорошего вам приземления!!! Я просто без ума от ваших "сторис", спасибо большое за красоту у вас, с удовольствием посмотрела", – написали фолловеры.
Ранее "Дни.ру" писали, что на праздничном концерте в честь юбилея Николая Баскова на сцене произошла перепалка артиста с Филиппом Киркоровым. Певцы пожурили друг друга, после чего Басков попросил Киркорова включить его в завещание.
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