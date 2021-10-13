Загнавший себя Басков заговорил о болезни: Даже врачи не знают

Знаменитый на всю страну "натуральный блондин" готовится к юбилею: 15 октября артисту исполнится 45 лет. В преддверии дня рождения Николай Басков чувствует себя молодым, полным сил и энергии, впрочем, так было не всегда.
Артист дал интервью, в котором рассказал о том, как повлияла на него пандемия. До карантина Басков находился в постоянном движении, жил как белка в колесе и не давал себе достаточно отдыха. Но потом в страну пришла опасная болезнь, которая заставила всегда бегущего Баскова остановиться и затихнуть вместе со всеми. Только благодаря этому тяжелому времени артист понял, как загнал себя, как много энергии потратил.
Во время карантина певец осел с друзьями на даче, проводил вечера в компании близких людей и вновь набирался сил. Эта передышка была нужна артисту, и она позволила ему успешно двигаться дальше.
В интервью "Собеседнику" Басков заметил, что из-за распространяющейся по миру опасной болезни сейчас очень сложное время.
"Никто из нас не может сказать, что будет дальше. Даже врачи не знают!" – с горечью отметил артист.
В период карантина Басков хорошо понял, что жить нужно сегодняшним днем, и теперь так и делает. Сегодня артист ведет три телевизионных программы, записывает песни, дает концерты и радуется жизни.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что жаждущий любви Николай Басков заговорил об интимном.
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