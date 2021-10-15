Караулил часами: Басков потерял голову из-за женщины

В жизни Николая Баскова случались незабываемые любовные истории.

15 октября Николай Басков празднует юбилей – артисту исполняется 45 лет. В этом возрасте мужчина все еще холост, однако он не теряет надежды встретить свою любовь и создать крепкую семью. Что касается прошлого, то Николаю Баскову тоже определенно есть, что вспомнить.

В шоу "Звезда в ответе" на канале МУЗ-ТВ "натуральный блондин" признался, что в его жизни были просто сумасшедшие романы. Например, артист вспомнил случай, когда он провожал на самолет любимую женщину и не уезжал из аэропорта – караулил до тех пор, пока избранница не приземлится в месте назначения и не пришлет ему сообщение. Потерявший голову Басков в буквальном смысле сидел с телефоном в руке и не трогался с места.

Немногие знают, что почти двадцать лет назад Николай Басков уже был женат. Артист сочетался браком с дочерью продюсера Бориса Шпигеля. К сожалению, брак закончился скандальным разводом. Экс-супруга музыканта даже запретила ему видеться с их общим сыном, и мальчика усыновил ее новый муж.

Несколько лет назад Николай Басков вновь задумался о женитьбе. Однако эти планы пришлось отложить из-за болезни отца. У родителя музыканта был обнаружен рак мозга, он тяжело и медленно угасал, а в 2019 году мужчина скончался. Артист в то время просто не мог заниматься своей личной жизнью.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Николай Басков сильно загнал себя и заговорил о болезни.