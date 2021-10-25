"Реальные деньги": Ветлицкая объявила о продаже спермы невакцинированных

Исполнительница хита "Глаза цвета виски" разместила в "Инстаграм" цитаты о том, как сильно увеличился заработок доноров спермы и грудного молока, которые не были вакцинированы от коронавируса. Наталья Ветлицкая обескуражила фанатов неожиданными сведениями.
Согласно выдержкам из текста, семенная жидкость непривитых мужчин подорожала на 21000%, а биологически активная жидкость из молочных желез непривитых женщин — на 11000%. Таким образом, как утверждают источники, прибыль на выделяемых организмом веществах у тех, кто отказался от вакцины, имеет тенденцию к росту.
Примечательно, что собственных умозаключений к посту Наталья Ветлицкая не добавила. Все ее сообщение построено на основе высказываний различных людей. "Это новое белое золото. Забудьте о биткоине, реальные деньги — в сперме непривитых", — процитировала звезда сотрудника организации "GoodSeed 4U".
Пользователи Сети бурно отреагировали на слова о том, как выгодно живется невакцинированным донорам спермы и грудного молока. Наталья Ветлицкая заинтриговала подписчиков легким способом заработка.
"Куда сдавать? Я готов", "Есть источник в оригинале? Очень интересная информация!", "Как там по Дарвину? Раньше был естественный отбор, сейчас осмысленный искусственный отбор!" — отреагировали комментаторы. Наталья Ветлицкая уточнила, что предоставленная ей информация достойна уровня развития общества.
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