Стал звездой и ушел из жизни в 33 года: трагическая судьба звезды фильма "Пять вечеров" Игоря Нефедова

Игорь Нефедов стал известным актером уже в 18 лет – именно тогда он исполнил роль Славы в фильме "Пять вечеров" и полюбился зрителям. Однако уже в 33 года артист, которого все считали чрезвычайно удачливым, покончил с собой



Отец Игоря Нефедова, Вячеслав, в свое время учился в Школе-студии МХАТ вместе с актером Олегом Табаковым. Однако, в отличие от знаменитого однокашника, забросил обучение и не смог добиться успеха в карьере. Именно поэтому мать 13-летнего Нефедова-младшего, который изъявил желание стать актером, привела его к Табакову – Олег Павлович разглядел в мальчике талант. Так Игорь попал в ГИТИС и стал одним из самых многообещающих студентов.



Карьера артиста складывалась удачно: его высоко оценивали критики, обожали зрители. Однако, хотя Нефедов и влюбил в себя тысячи поклонниц, в личной жизни у него были проблемы. В первый раз актер женился на балерине Алине Кочетковой – уже через год она бросила супруга ради нового возлюбленного. Уже тогда, по слухам, у звезды была первая попытка покончить с собой.

Вторую супругу, Елену Казаринову, Игорь встретил в театре Олега Табакова – там они работали вместе. Пара поженилась в 1989 году и какое-то время жила счастливо. Игорю даже удалось выстроить прекрасные отношения с маленькой дочерью супруги Лизой: девочка называла его отцом. Однако в один момент семейную идиллию разрушили проблемы актера с карьерой.

Обретя популярность, Нефедов стал чересчур избирательно относиться к поступающим к нему предложениям. В конце концов артист практически оказался в стороне от дел, скатился в депрессию, начал пить и даже рассорился с Олегом Табаковым, который не мог больше спускать ему с рук сорванные выступления. Такое состояние супруга повлияло на Елену – она предложила Игорю взять перерыв. В ноябре 1993 году он ушел из дома вместе с вещами.

Какое-то время артист продолжал общаться и с женой, и с падчерицей. А первого декабря Нефедов блестяще отыграл свой последний, как оказалось, в жизни спектакль и пришел домой вместе с приятелем и выпивкой – мириться с женой. Мать актера утверждала, что в квартире он увидел чужого мужчину. Елена и ее дочь Лиза это отрицают.

Так или иначе, в шесть утра, когда Игорь якобы пошел за новой порцией, он покончил с собой прямо в подъезде. Его жена ушла из жизни в 2013 году, а падчерица, 38-летняя Елизавета Кюблер, стала актрисой.