Близкие не приехали на свадьбу дочки Сябитовой

Единственная дочь свахи Розы Сябитовой Ксения на днях сочеталась браком со своим возлюбленным. Молодая женщина рассказала, почему свадьба оказалась скромной, а некоторые родственники так и не приехали.

Ксения познакомилась с Максимом Шевченко два с половиной года назад в общей компании. По словам мужчины, Ксюша ему сразу понравилась. А когда узнал, что она дочь свахи, звезды шоу "Давай поженимся" Розы Сябитовой, не поверил. А потом решил, что это не так важно.

"Ксюша умная, простая, без запросов, совсем не похожа на избалованную дочь известной телеведущей. Да и телевидение, на мой взгляд, во многом цирк, шоу. Роза Раифовна в жизни другая: внимательная, спокойная, заботливая, порой даже чересчур, пытается многое взять на себя", – отметил Максим.

С осени 2019 года влюбленные стали жить вместе, а поженились только через год, в июле. Для дочери Розы Сябитовой эта свадьба стала второй, а для ее жениха – первой. Максиму Шевченко 33 года. Он из города Старый Оскол, в Москве живет с 2004 года. Максим – заведующий лабораторией в компании, которая разрабатывает технологии обработки металла, занимается инжинирингом.

Свадьба получилась скромной, без помпы. И дело не только в пандемии коронавируса. Сваха призналась, что не хотела, чтобы у дочки были ассоциации с первой свадьбой, когда закатили грандиозное торжество с несколькими сотнями гостей.

После регистрации новобрачные отправились в загородный дом Розы Сябитовой, где уже все было готово для праздника. Вместе с молодоженами всего оказалось 20 гостей. "Многие наши друзья, братья и сестры по разным причинам быть на свадьбе не смогли, повезло, что родители Максима смогли приехать. Так что это торжество получилось для узкого круга родственников, а вот когда снимут ограничения, устроим вечеринку для молодежи", – объяснила Ксения.

Влюбленные надеются отправиться в свадебное путешествие. Когда откроют границы, они полетят на Мальдивы. Такой подарок им сделала Роза Сябитова.