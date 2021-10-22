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Шоу-бизнес
В квартиру Виктюка возле Кремля племянница пустила посторонних

В квартиру Виктюка возле Кремля племянница пустила посторонних

28 октября режиссеру и педагогу Роману Виктюку исполнилось бы 85 лет. Созданный им театр приготовил к этой дате большую программу с выставками, перформансами и спектаклями-посвящениями. И только в эти памятные дни можно побывать в легендарной квартире Мастера на Тверской. Его племянница из Львова не планируют открывать тут музей, поэтому уникальной возможностью надо поспешить воспользоваться.
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Второй дом от Кремля и первый от Госдумы – подобное местоположение предполагает, что живут тут самые-самые. Он был построен в 1939 году по проекту архитектора Аркадия Мордвинова и инженера Петра Красильникова. Оба за эту работу, с которой и началось преобразование Тверской улицы (тогда Горького), получили Сталинскую премию.

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Виктюк в стеклянном гробу выглядит как принц из сказки

А Василий Сталин – младший сын вручавшего ту премию председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина – жил тут в одной из 154 квартир вплоть до своего ареста в 1953-м. Он, напомним, был обвинен в клеветнических заявлениях, направленных на дискредитацию руководителей коммунистической партии. За это его лишили права проживать в Москве и сослали в Казань. Потом в этих стенах в сердце советской столицы поселится его сын – режиссер Александр Бурдонский. Когда квартира освободилась, то ее, благодаря хлопотам актера Михаила Ульянова и по личному распоряжению тогдашнего столичного городского головы Юрия Лужкова, отдали Роману Виктюку.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По нынешним временам она довольная скромная (хотя и стоит по оценке риэлторов не менее 100 миллионов рублей) – две небольшие комнаты и кухня. Окна гардеробной, в которую с годами превратилась спальня, выходят аккурат на здание Центрального телеграфа. А из гостиной и кухни открывается вид на сносимые сегодня доходный дом купцов Сушкиных и усадьбу фабриканта Николая Маттейсена XIX века, что рядом с новым зданием Госдумы.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Огромный шкаф-купе в коридоре заполнен дисками и видеокассетами. Трофейный фильм "Девушка моей мечты" с Марикой Рёкк, ленты провокатора Гаспара Ноэ, гей-драма "Ив Сен-Лоран" – вкусы Романа Виктюка были очень разнообразными. Тут же собрана и его любимая музыка – от барда Владимира Высоцкого и пианиста Гленна Гульда до музыкантов-авангардистов Сергея Курехина и Олега Каравайчука. Разумеется, есть и записи "Травиаты" - важной в жизни Роман Григорьевича оперы. Ведь именно под запись арии Виолетты оттуда Виктюк и появился на свет в 1936 году.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

И вся его дальнейшая интересная жизнь – в многочисленных фотографиях на стенах квартиры. Вот родители – учителя Катерина и Григорий Виктюк. А вот режиссер запечатлен за столом в компании Ольги Аросевой, Галины Волчек и Елены Образцовой. Их, увы, уже тоже нет с нами... Кадры из легендарных "Служанок" соседствуют с афишами самых важных в судьбе Мастера спектаклей – "Сон Гафта, рассказанный Виктюком", "Федра" с Аллой Демидовой и "Адский сад" с Мариной Нееловой.

В квартире Виктюка все остается на тех же местах, что было при его жизни – пьеса, на которой он начал делать режиссерские пометки, тонометр, большая коробка с таблетками. На стене – свидетельство о том, что в декабре 2003 года в созвездии Стрельца именем Виктюка была названа звезда. На столике – телефон с автоответчиком, на котором до сих пор звучат записанное голосом режиссера послание со стихами Максимилиана Волошина: "Обманите и сами поверьте в обман..." Тарелка из Одессы с украинским трезубцем соседствует с флаконом святой воды из лавры.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А вот икон, которых в квартире очень много, начиная от входа, при жизни Романа Григорьевича было меньше – это сегодня уже приносят поклонники, хотя сам он был григорианским католиком.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Самая большая комната в квартире отдана под гардеробную. Здесь в двухуровневых шкафах сотни знаменитых пиджаков режиссера – круженые, бархатные, шелковые, со стразами, камнями и вышивкой... Он привозил их со всего мира, да и друзья знали, что для Виктюка приятны будут два подарка – книга и пиджак. От Зайцева и от Диора, с блошиных рынков и из дорогих бутиков – кому-то вся эта пестрота может показаться кричащей. Но только не для тех, кто понимает – эта яркость, этот праздник и есть Роман Виктюк.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

…Дорогие шторы от Versace чуть задернуты. На столе – открытая газета с очередной рецензией на спектакль Романа Виктюка и чашка. Кажется, он ненадолго вышел и вот-вот вернется. Здесь его дух, его запах, его энергетика. И огромная любовь, которую он нам всем оставил.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 13:58
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