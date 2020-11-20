Краше Началовой: Виктюк в стеклянном гробу выглядит как принц из сказки

Гроб с телом мастера и основателя театра имени себя выставлен на сцене бывшего клуба Русакова, который в 1996 году был передан Виктюкю под театр. Гроб – непростой. Вместо верхней крышки у него – прочное герметичное оргстекло. Это позволяет провести традиционную церемонию прощания с усопшим, одновременно соблюдая требование по захоронению в закрытом гробу, которое предписано при похоронах умерших от коронавируса. Стоит такая домовина не менее 50 тысяч рублей, а впервые стала использоваться в период войны в Афганистане 1979–1989 годов.
В случае с умершим от коронавируса Виктюка это особенно актуально, ведь после прощания в Москве гроб предстоит вести в его родной Львов, где тоже будет и прощание, и церковное отпевание. Там же в семейном склепе на Лычаковском кладбище и похоронят знаменитого режиссера.
Роман Виктюк Григорьевич в гробу выглядит краше певицы Юлии Началовой, которую хоронили в марте прошлого года, и похож на принца из сказки. Он одет в свой любимый фрачного типа пиджак с накладными руками, в котором при жизни часто выходил в свет. На шее – шелковый платок.
Напомним, Роман Виктюк умер скончался на 85-м году жизни 17 ноября 2020 года в госпитале для ветеранов войны в результате тромбоэмболии. Накануне он попал в больницу имени братьев Бахрушиных из-за заражения коронавирусной инфекцией.
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