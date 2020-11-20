"Выхаркивайте!": Маковецкий заговорил по-украински перед гробом Виктюка

В Москве продолжает прощание с режиссером и педагогом Романом Виктюком. На панихиду пришли его ученики поклонники, друзья и коллеги. Среди них – директор большого театра Владимир Урин, худрук РАМТа Алексей Бородин, актеры Ирина Апексимова и Сергей Маковецкий. Последний – земляк покойного, оба родом из Незалеженой. Поэтому артист сказал последнее "прощай" по-украински.

"Вы всегда поднимали зрителей и артистов в небо, – говорит Маковецкий о Виктюке. – Сбившееся дыхание. Когда вам что-то нравилось, вы замолкали. Происходило чудо. Страсть. Безумие. Любовь. Истина. Свет и музыка, – говорит Маковецкий. – А как сказать о музыке? Как сказать о счастье, безумии? Сейчас бы он сказал нам: "Не страдайте! Выхаркивайте боль".

А потом актер вдруг перешел на мову: "Шановний пане Романе! Я вас щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне!"

В пресс-службе театра сообщили, что после окончания церемонии прощания гроб с телом Романа Виктюка машиной увезут в его родной Львов. С пограничными службами никаких проблем быть не должно, ведь режиссер – народный артист Украины, и в Незалежной его очень любят.

А племянница покойного Катруся Виктюк сообщила подробности прощания на родине. Оно состоится там 23 ноября. До этого времени гроб будет стоять в его родной квартире на Галицкой площади, потом его отнесут для панихиды в Первом театре, а отпевание состоится в Андреевской церкви. После этого траурный катафалк направится на городское Лычаковское кладбище, где режиссера похоронят в семейном склепе.