"Наркотики и побочные связи": Мордвинова рассказала о причинах развода

Личная жизнь рыжеволосой актрисы всегда била ключом. Первым мужем молодой артистки стал звукорежиссер Игорь Зорин. Спустя шесть лет пара распалась, но вскоре Амалия Мордвинова вновь вышла замуж. На этот раз избранником звезды стал бизнесмен Александр Гольданский, от которого артистка даже родила дочь.
Ребенок не спас брак звезды, и ей пришлось вновь пережить тяжелый развод. Однако женщина не оставила попыток обрести семейное счастье, и связала свою жизнь с новым избранником – предпринимателем Вадимом Беляевым. От этого мужчины актриса родила еще троих детей, но уже во время третьей беременности Беляев ушел от жены.
Об этом болезненном моменте своей жизни Мордвинова недавно поведала в своем инстаграм-аккаунте. Женщина призналась, что в какой-то момент они с мужем слишком увлеклись своими карьерами и зачастили по тусовкам, сливая энергию на "левых друзей". В результате супруги потеряли общую линию судьбы и дошли до развода.
"Я была на шестом месяце беременности, когда Вадим заявил, что наркотики и побочные связи разрушили наш брак," – призналась актриса.
Беляев тогда решил, что все кончено и восстановлению не подлежит. Это стало большим ударом для актрисы, но с помощью близкого друга она справилась. Вместе с детьми Амалия сначала уехала в Индию, а позже перебралась в США.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывшего мужа Амалии Мордвиновой оставили без пенсии.
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