"Живем раздельно": Припавший к бутылке Кончаловский потерял жену

Пятый брак популярной артистки Ольги Спиркиной привел к печальным последствиям. Ее знаменитый супруг Дмитрий, являющийся племянником режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, пристрастился к спиртному. Звездная блондинка не смогла принять пагубное увлечение мужа, да и лечить благоверного ей надоело.
Так что Дмитрий Кончаловский фактически потерял жену. Официально он не разведен с Ольгой Спиркиной, но совместный быт с ней не ведет. "Живем раздельно. Я выяснила, что он – пьющий человек, второй раз на эти грабли наступать не хочу", — разоткровенничалась кинодива в свежем интервью.
Паре хватило два года официальных отношений, чтобы разойтись, как в море корабли. При этом Дмитрий Кончаловский до сих пор не верит в то, что супруга окончательно покинула его. По словам Ольги Спиркиной, мужчина считает, что спутница покинула его не по-настоящему, а в порыве эмоций. Сама артистка объясняет отсутствие развода тем, что не хочет разбираться с документами.
В настоящее время Ольга Спиркина считает себя свободной от отношений женщиной. Она чувствует себя комфортно, поскольку на ней не лежит груз ответственности за другого человека. "Не хочу никого воспитывать, лечить, устала быть Матерью Терезой", — призналась звезда.
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