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Сериалы
В попытке вернуть интерес мужа-изменника: как известная актриса стала жертвой уродующей пластики

В попытке вернуть интерес мужа-изменника: как известная актриса стала жертвой уродующей пластики

Актриса раскрыла подробности личной жизни.
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Актриса сериала "Обреченная стать звездой" Ольга Спиркина в прошлом перенесла неудачную косметологическую процедуру, которая изуродовала ее лицо. Артистка хотела омолодиться с помощью нитей, однако эффект от хирургического вмешательства оказался обратным. После пластики ее щеки "уползли вверх".

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А свежем интервью актриса рассказала, что избавиться от морщин решила на фоне проблем в личной жизни. В ту пору артистка была замужем за Давидом Гаситашвили. Узнав об изменах супруга, она решила вернуть его интерес немного преобразившись.

По словам Спиркиной, она не понимала, почему любимый человек повел себя так. "У меня никак не могло это уместиться в голове, ведь я была прекрасной женой и любовницей", – отметила Ольга.

Актриса сериала "Обреченная стать звездой" подчеркнула, что очень любила супруга. Кроме того, в семье подрастала дочь, которая была желанным ребенком для них обоих.

Спиркина познакомилась с Гаситашвили в автомастерской – Давид чинил машину Ольге. "Он десять лет искал работу. Он помогал мне в быту, потом в каких-то моих передачах", – говорила артистка ранее. В этом браке знаменитость прожила 12 лет.

После развода Спиркина осталась один на один со своей бедой. Ольга потратила много сил, денег и времени, чтобы вернуть лицо в норму. Актриса жалеет, что согласилась на процедуру.

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Автор: 18 октября 2021, 14:39 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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