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Шоу-бизнес
"Не мешает мое имя": Дети Малинина вынуждены работать официантами

"Не мешает мое имя": Дети Малинина вынуждены работать официантами

Александр Малинин рассказал о том, что его дети подрабатывают в ресторане за границей.
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Известный российский певец, актер, композитор и преподаватель по вокалу Александр Малинин рассказал о том, что его дети, двойняшки Фрол и Устинья учатся за границей – в Германии и Европе.

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Оказалось, что в свободное от учебы время двадцатилетние сын и дочь и подрабатывают официантами в ресторане, чтобы всегда иметь собственные деньги на карманные расходы. Несмотря на известность и статус своего папы, ребята не стесняются такой работы и с удовольствием о ней рассказывают.

Отец ребят признался, что такая работа детей его совершенно не смущает. Наоборот, он рад, что студенты могут самостоятельно заработать на свои нужды. Например, сын Малинина получает 550 рублей в час. Его дочь зарабатывает немного больше – 660 рублей в час. Несмотря на то, что для Европы такая зарплата является не очень высокой, дети певца чувствуют себя комфортно.

"На западе вся молодежь каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает мое имя", – рассказал народный артист Российской Федерации.

Малинин рассказал, что он не только поддерживает стремление своих детей зарабатывать, но и гордится их начинаниями, пускай и пока не по профессии. Артисту нравится, что двойняшки не пользуются его именем, а живут своей жизнью и, как и все дети, начинают с самых низов и стремятся к собственному успеху.

Известно, что сын Малинина учится в Германии, в Мюнхене. Он выбрал университет кинематографа. Его сестра, Устинья, поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне. Девушка с детства хорошо поет. Сейчас она занимается классическим вокалом.

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17 октября 2021, 11:19 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

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