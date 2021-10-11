"Я бы желал ему другой судьбы": Малинин об участи сына от первого брака

У 62-летнего певца Александра Малинина пятеро детей – своих и приемных – от разных браков. О судьбе наследников он рассказал корреспонденту "Дни.ру" в Кремле за кулисами концерта по случаю 100-летия со дня рождения композитора Арно Бабаджаняна.

"Фрол (в ноябре ему исполнится 20 лет – Прим. ред.) учится на втором курсе в Институте кинематографии на камермэна (операртор – Прим. ред.), а потом собирается получить еще профессию и режиссера, чтобы посвятить жизнь киноиндустрии, – радуется успехам младшего из сыновей Малинин. – Причем он уже снял художественный фильм в Германии".

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Что же касается Устиньи – сестры-двойняшки Фрола – то у нее другой жизненный путь. "Она учится в Лондонской консерватории Royal College of Music (учреждена в 1882 году под патронатом Принца Уэльского и постоянно находится под августейшим покровительство – одного из самых престижных – Прим. ред.), – улыбается Малинин. – Дочь поступала в четыре престижные консерватории, везде ее приняли, но она выбрала именно эту. Причем учится бесплатно и даже получает там стипендию!

По словам певца, дети с ним советуются при принятии важных решений. "Я очень требовательный отец, – заверил музыкант. – Мое громкое имя на Западе детям не мешает – они там комфортно себя чувствуют и делают свое дело без помощи родителей".

От первого брака у Александра Малинина есть 40-летний сын Никита Малинин – композитор, победитель "Фабрики Звезд-3". "Парень хотя и состоялся, давно не берет у меня денег, но я не совсем доволен тем, как складывается его жизнь, – вздыхает Малинин. – Я бы желал ему другой творческой судьбы. Может, стоит начать петь романсы? (улыбается). Но пока ему нравится то, чем он занимается – пишет клубную и танцевальную музыку".