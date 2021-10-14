"Ого!": Звезда "6 кадров" Медведева предстала в "интересном положении"

Комедийная артистка сообщила поклонникам радостную новость — некоторое время назад она узнала о беременности вторым ребенком, а теперь готовится познать счастье материнства. Ирина Медведева опубликовала в личном блоге архивный снимок, сделанный возле зеркала. Ради съемки звезда передачи "6 кадров" облачилась в легкое струящееся платье и сложила ладони на животе. Довольная женщина увлеченно позировала в "интересном положении", предвкушая рождение новой жизни.
"Не буду скрывать, что фото сделано несколько месяцев назад. Но счастья и ожидания с каждым днем все больше!" — уточнила знаменитость. Актриса попросила мужчин беречь своих избранниц — уделять им внимание и говорить добрые слова. Указав в публикации заграничное местоположение, Ирина Медведева намекнула, что рожать будет не в России, а во Франции.
Подписчики актрисы дружелюбно восприняли известие о беременности. Одной из первой отреагировала звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, которая впервые стала мамой в этом году. Пользователи Сети пожелали Ирине Медведевой здоровья и терпения, а также поздравили ее со знаменательным периодом в жизни. "Я за Вас сердечно рада!", "Ого!", "Какое счастье!", "Всех благ земных! Женского счастья!" — выразились комментаторы.
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